Зливала позиції військових на Лиманському напрямку: СБУ затримала ворожу агентку

Жителька Святогірська планувала передавати окупантам дані про укріплення та маршрути ЗСУ на Лиманському напрямку. Але спецслужби вчасно викрили агентку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

Контррозвідка СБУ провела спецоперацію та викрила чергову коригувальницю ворожого вогню, яка діяла на користь ФСБ. Нею виявилася мешканка Святогірська.

Як працювала шпигунка

За даними слідства, жінку завербували ще під час окупації прифронтового міста на початку повномасштабного вторгнення. Після звільнення громади вона залишилася на місці проживання й отримала від кураторів додаткові інструкції щодо конспірації.

Згодом до неї вийшов на зв’язок бойовик спецпідрозділу "БАРС-16" країни-агресора, який воює на східному фронті. Саме він координував її подальші завдання.

Завдання від ворога

Росіяни вимагали від агентки збирати інформацію про базування та переміщення українських військ, зокрема на Лиманському напрямку. Найбільше її куратор цікавився укріпрайонами, вогневими позиціями та маршрутами підрозділів Третього армійського корпусу ЗСУ.

Щоб отримати дані, жінка обходила місцевість і випитувала потрібні деталі у місцевих мешканців під час побутових розмов.

Співробітники СБУ задокументували всі етапи її злочинної діяльності та вчасно забезпечили безпеку українських підрозділів у зоні, де діяла шпигунка.

Жінку затримали у власному будинку. Їй повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада в умовах воєнного стану.

Агентка перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.