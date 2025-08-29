Сливала позиции военных на Лиманском направлении: СБУ задержала вражеского агента
Жительница Святогорска планировала передавать оккупантам данные об укреплениях и маршрутах ВСУ на Лиманском направлении. Но спецслужбы вовремя разоблачили агента.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Контрразведка СБУ провела спецоперацию и разоблачила очередную корректировщицу вражеского огня, которая действовала в пользу ФСБ. Ею оказалась жительница Святогорска.
Как работала шпионка
По данным следствия, женщину завербовали еще во время оккупации прифронтового города в начале полномасштабного вторжения. После освобождения громады она осталась на месте жительства и получила от кураторов дополнительные инструкции по конспирации.
Впоследствии к ней вышел на связь боевик спецподразделения "БАРС-16" страны-агрессора, который воюет на восточном фронте. Именно он координировал ее дальнейшие задачи.
Задание от врага
Россияне требовали от агента собирать информацию о базировании и перемещении украинских войск, в частности на Лиманском направлении. Больше всего ее куратор интересовался укрепрайонами, огневыми позициями и маршрутами подразделений Третьего армейского корпуса ВСУ.
Чтобы получить данные, женщина обходила местность и выспрашивала нужные детали у местных жителей во время бытовых разговоров.
Сотрудники СБУ задокументировали все этапы ее преступной деятельности и вовремя обеспечили безопасность украинских подразделений в зоне, где действовала шпионка.
Женщину задержали в собственном доме, ей сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена в условиях военного положения.
Агент находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
СБУ постоянно разоблачает вражеских агентов
Недавно на Киевщине правоохранители задержали 40-летнего работника местного химзавода, который по заказу ФСБ "наводил" ракеты на объекты Сил обороны. Шпион работал в Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской и Львовской областях.
Также в Херсоне сотрудники СБУ задержали вражеского агента, который готовил прорыв российских ДРГ на правобережье области.
Тем временем российского агента приговорили к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Он сливал маршруты движения военных эшелонов в Днепропетровской области. Для этого злоумышленник устанавливал возле местных станций "Укрзализныци" скрытые видеокамеры с удаленным доступом для ФСБ.