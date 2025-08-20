ua en ru
Готував прорив російської ДРГ на правобережжя Херсонщини: СБУ затримала ворожого агента

Середа 20 серпня 2025 13:40
UA EN RU
Готував прорив російської ДРГ на правобережжя Херсонщини: СБУ затримала ворожого агента Фото ілюстративне: у Херсоні СБУ затримала агента РФ, який готував прорив ДРГ (facebook. com SecurSerUkraine))
Автор: Ірина Глухова

У Херсоні співробітники СБУ затримали ворожого агента, який готував прорив російських ДРГ на правобережжя області. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України (СБУ).

Як проінформували в СБУ, чоловік мав зібрати розвіддані про прибережну територію та систему охорони оборонних об'єктів біля річки Дніпро.

"Після отримання цих даних окупанти планували проникнути на підконтрольну Україні територію. Далі передові групи ворога мали закріпитися на зайнятих позиціях до підходу основних сил військового угруповання РФ з тимчасово окупованої частини Херсонщини", - розповіли у відомстві.

За матеріалами справи, агентом виявився 37-річний мешканець Херсона, який потрапив у поле зору російської ГРУ через антиукраїнські коментарі у Telegram-каналах.

Під час збору даних він обходив прибережну територію та фіксував локації Сил оборони, а також випитував додаткову інформацію у місцевих жителів під виглядом побутових розмов у торгівельних закладах.

Кіберфахівці СБУ задокументували його дії та затримали за місцем проживання.

Наразі чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада в умовах воєнного стану). Він перебуває під вартою без права внесення застави. Затриманому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ затримала ворожого агента, який готував прорив російських ДРГ на правобережжя Херсонської області (t.me/SBUkr)

Ситуація на правобережжі Херсонської області

Правобережна частина Херсонської області була звільнена українськими військами восени 2022 року. ЗСУ відновили контроль над населеними пунктами та важливими транспортними артеріями вздовж Дніпра.

Попри це, російські війська не припиняють спроб прориву оборони на цьому напрямку.

Окупанти застосовують диверсійні групи, обстріли з артилерії та ракетні удари, намагаючись закріпитися на зайнятих позиціях і відновити контроль над територією, проте українські підрозділи продовжують надійно утримувати правобережжя та відбивати атаки.

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація про спробу висадки російського десанту в Корабельному районі Херсона для повторного захоплення міста. Водночас у Силах оборони України вважають такий розвиток подій малоймовірним.

