Злива у Одесі фактично повністю затопила місто, - ДСНС

Речниця ДСНС в Одеській області повідомила, що місцями через негоду води було по груди – у автобусах, приватних помешканнях та офісних будівлях, саме з таких ділянок рятували людей.

"Ми діставали людей з 7 автобусів, один з яких був міжнародний. Проблема була велика, що деякі люди не хотіли покидати свої затоплені авто, але вода продовжувала підійматися і фактично накривала ці машини. Тоді вони вже в паніці телефонували і просили їх дістати", - додала речник ДСНС.