Злива у Одесі фактично повністю затопила місто, - ДСНС

Фото: злива у Одесі фактично повністю затопила місто (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Константин Широкун

Злива 30 вересня фактично повністю затопила Одесу, у місті неможливо було проїхати, при цьому дощ не переставав лити.

Про це заявила речник ДСНС у Одеській області Марина Аверіна, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ми Україна".

Речниця ДСНС в Одеській області повідомила, що місцями через негоду води було по груди – у автобусах, приватних помешканнях та офісних будівлях, саме з таких ділянок рятували людей.

"Ми діставали людей з 7 автобусів, один з яких був міжнародний. Проблема була велика, що деякі люди не хотіли покидати свої затоплені авто, але вода продовжувала підійматися і фактично накривала ці машини. Тоді вони вже в паніці телефонували і просили їх дістати", - додала речник ДСНС.

Трагедія в Одесі

Нагадаємо, що 30 вересня від масштабної зливи затопило Одесу. Через негоду там було оголошено червоний рівень небезпеки. Також було зупинено громадський транспорт, а школи та садочки було переведено на дистанційне навчання.

Пізніше у ДСНС показали фото наслідків та розповіли про загиблих у місті. Наразі відомо, що в Одесі загинули дев'ять осіб, серед яких - ціла родина. Також одна з жертв - працівниця "Укрзалізниці".

Президент Володимир Зеленський доручив провести в Одесі масштабну перевірку після зливи, яка призвела до потопу та загибелі людей.

Все про наслідки зливи - читайте у матеріалі РБК-Україна.

