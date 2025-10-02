Ливень в Одессе фактически полностью затопил город, - ГСЧС

Пресс-секретарь ГСЧС в Одесской области сообщила, что местами из-за непогоды воды было по грудь - в автобусах, частных домах и офисных зданиях, именно с таких участков спасали людей.

"Мы доставали людей из 7 автобусов, один из которых был международный. Проблема была велика, что некоторые люди не хотели покидать свои затопленные авто, но вода продолжала подниматься и фактически накрывала эти машины. Тогда они уже в панике звонили и просили их достать", - добавила спикер ГСЧС.