Злива накрила Львів та околиці: де обмежено рух транспорту (фото, відео)

Повінь у Техасі

Нагадаємо, що днями сильна повінь накрила частину США. Повінь у центральному Техасі почалася вранці, 4 липня. Річка Гваделупе вийшла з берегів через сильні паводки. Зауважимо, що в окрузі Керр вода піднялася на 8-9 метрів усього за 45 хвилин.

У приватному дитячому таборі "Містик" перебували 700 осіб. З них десятки загинули і зникли безвісти. Серед жертв стихії опинився директор табору Дік Істленд.

Президент США Дональд Трамп ввів режим стихійного лиха в штаті Техас після повені.

Станом на 7 липня вже було відомо, що кількість загиблих через масштабну повінь зросла щонайменше до 80 осіб.

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