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Злива накрила Львів та околиці: де обмежено рух транспорту (фото, відео)

Фото: злива накрила Львів та околиці (t.me/lvivpatrolpolice)
Автор: Каріна Левицька

Через потужну зливу, що пройшла у Львові та навколишніх районах, частину вулиць міста підтоплено. На деяких ділянках рух транспорту ускладнений або повністю заблокований.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви депутата Львівської міської ради Ігоря Зінкевича та патрульної поліції.

Ввід ранку 10 липня місцеві публікують фото і відео наслідків негоди, а рятувальники ліквідовують підтоплення.

 

За словами Зінкевича, з 06:00 ранку по Зубрі рух не можливий, бо все затоплено річкою.

"Через Зубру не їхати, річка вийшла з берегів, затопило дорогу, обмежило проїзд!! Автостоянка поблизу ЖК Континент на вул. Трускавецькій - Автомобілі затопило", - додав він.

 Фото: околиці Львова затопило річкою (t.me/varta1)

Водночас правоохоронці попередили, що унаслідок інтенсивних опадів сталося часткове затоплення наступних ділянок доріг:

  • місто Львів вулиця Трускавецька; проспект Святого Івана Павла II.
  • автодорога Т-14-16 Львів - Меденичі - Пустомити поблизу населеного пункту Сокільники. 
  • у населеному пункті Зубра затоплена проїжджа частина.
 

"Усі служби на місці. Врахуйте цю інформацію та зважайте на ускладнення погодних умов", - зазначили в поліції.

Повінь у Техасі

Нагадаємо, що днями сильна повінь накрила частину США. Повінь у центральному Техасі почалася вранці, 4 липня. Річка Гваделупе вийшла з берегів через сильні паводки. Зауважимо, що в окрузі Керр вода піднялася на 8-9 метрів усього за 45 хвилин.

У приватному дитячому таборі "Містик" перебували 700 осіб. З них десятки загинули і зникли безвісти. Серед жертв стихії опинився директор табору Дік Істленд.

Президент США Дональд Трамп ввів режим стихійного лиха в штаті Техас після повені.

Станом на 7 липня вже було відомо, що кількість загиблих через масштабну повінь зросла щонайменше до 80 осіб.

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