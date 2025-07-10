Ливень накрыл Львов и окрестности: где ограничено движение транспорта (фото, видео)

С утра 10 июля местные публикуют фото и видео последствий непогоды, а спасатели ликвидируют подтопления.

По словам Зинкевича, с 06:00 утра по Зубре движение не возможно, потому что все затоплено рекой.

"Через Зубру не ехать, река вышла из берегов, затопило дорогу, ограничило проезд!!! Автостоянка вблизи ЖК Континент на ул. Трускавецкой - Автомобили затопило", - добавил он.

Фото: окрестности Львова затопило рекой (t.me/varta1)

В то же время правоохранители предупредили, что в результате интенсивных осадков произошло частичное затопление следующих участков дорог:

город Львов улица Трускавецкая; проспект Святого Иоанна Павла II.

автодорога Т-14-16 Львов - Меденичи - Пустомыты вблизи населенного пункта Сокольники.

в населенном пункте Зубра затоплена проезжая часть.

"Все службы на месте. Учтите эту информацию и учитывайте осложнения погодных условий", - отметили в полиции.