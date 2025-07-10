Ливень накрыл Львов и окрестности: где ограничено движение транспорта (фото, видео)

Из-за мощного ливня, прошедшего во Львове и окружающих районах, часть улиц города подтоплена. На некоторых участках движение транспорта затруднено или полностью заблокировано.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевича и патрульной полиции.
С утра 10 июля местные публикуют фото и видео последствий непогоды, а спасатели ликвидируют подтопления.
По словам Зинкевича, с 06:00 утра по Зубре движение не возможно, потому что все затоплено рекой.
"Через Зубру не ехать, река вышла из берегов, затопило дорогу, ограничило проезд!!! Автостоянка вблизи ЖК Континент на ул. Трускавецкой - Автомобили затопило", - добавил он.
В то же время правоохранители предупредили, что в результате интенсивных осадков произошло частичное затопление следующих участков дорог:
"Все службы на месте. Учтите эту информацию и учитывайте осложнения погодных условий", - отметили в полиции.
Напомним, что на днях сильное наводнение накрыло часть США. Наводнение в центральном Техасе началось утром, 4 июля. Река Гваделупе вышла из берегов из-за сильных паводков. Заметим, что в округе Керр вода поднялась на 8-9 метров всего за 45 минут.
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