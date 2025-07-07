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Повінь у Техасі: кількість загиблих зросла до 80, пошуки зниклих тривають

Понеділок 07 липня 2025 03:29
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Повінь у Техасі: кількість загиблих зросла до 80, пошуки зниклих тривають Фото: наслідки повені в Техасі (Getty Images)
Автор: Марія Рагуткіна

В американському штаті Техас кількість загиблих через масштабну повінь зросла щонайменше до 80 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Шериф округу Керр Ларрі Лейта повідомив, що серед загиблих були 28 дітей. Підтверджено кількість загиблих у таких округах:

  • 68 смертей в окрузі Керр;
  • 5 смертей в окрузі Тревіс;
  • 3 смерті в окрузі Бернет;
  • 2 смерті в окрузі Кендалл;
  • 1 смерть в окрузі Том-Грін;
  • 1 смерть в окрузі Вільямсон.

Також досі вважаються зниклими безвісти вихователь табору "Містик" і 10 дівчаток. Серед зниклих, крім іншого, виявився місцевий керівник пожежної охорони. Він перестав виходити на зв'язок після того, як поїхав на виклик. До пошуків людей залучено військові безпілотники.

Президент США Дональд Трамп пообіцяв, залишаючи Нью-Джерсі після вихідних у своєму гольф-клубі, що продовжить федеральну підтримку Техасу після руйнівних повеней. Він заявив, що розглядає можливість відвідування штату в п'ятницю, 11 червня.

"Ми дуже тісно співпрацюємо з представниками Техасу. Те, що сталося, - це жахливо, абсолютно жахливо", - сказав він.

Повінь у Техасі

Нагадаємо, повінь у центральному Техасі почалася вранці, 4 липня. Річка Гваделупе вийшла з берегів через сильні паводки. В окрузі Керр вода піднялася на 8-9 метрів усього за 45 хвилин.

У приватному дитячому таборі "Містик" перебували 700 осіб. З них десятки загинули і зникли безвісти. Серед жертв стихії опинився директор табору Дік Істленд.

Президент США Дональд Трамп ввів режим стихійного лиха в штаті Техас після повені.

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