Атаки без жодного кліка: Google підтвердила небезпечну вразливість у Pixel

Смартфони Pixel стали мішенню точкових кібератак через раніше невідому вразливість. Google офіційно підтвердила, що хакери вже використовували помилку у ПЗ пристроїв.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на TechCrunch .

Вихід із "пісочниці": як працював механізм експлойту

Технічні деталі від розробників свідчать про те, що прогалина була розташована у системному коді модему Pixel - компонента, який відповідає за підключення пристрою до мобільних та бездротових мереж.

Як це працювало?

Підвищення привілеїв: експлуатація помилки дозволяла зловмисникам вийти за межі ізольованого середовища ("пісочниці") модему та отримати доступ до основної системи й даних користувача.

Формат zero-click: атака реалізовувалася без жодної взаємодії з боку власника пристрою. Жертві не потрібно було переходити за посиланнями, відкривати файли чи завантажувати сторонній вміст.

Прихованість: усі маніпуляції відбувалися непомітно для фонових процесів операційної системи.

Хто стоїть за кібератаками?

Представники Google не уточнили, які саме моделі Pixel зазнали атак, а також утрималися від коментарів щодо осіб чи угруповань, що стоять за цими інцидентами.

Фахівці з кібербезпеки пояснюють: зазвичай подібні складні уразливості типу zero-click купують і використовують постачальники комерційного шпигунського програмного забезпечення, які продають доступ до інструментів стеження урядовим структурам і спецслужбам.

Експерти наполегливо рекомендують усім власникам пристроїв Pixel встановити останнє оновлення системи Android.

Нагадаємо - для смартфонів Pixel 6 та Pixel 6 Pro чинне квартальне оновлення стало останнім великим релізом. Моделі 2021 року випуску підходять до завершення 5-річного терміну гарантованої підтримки, який спливає у жовтні 2026 року.

Власникам цих гаджетів рекомендують встановити поточний патч і замислитися про купівлю нового смартфона. Перевірити наявність оновлення можна у меню Налаштування - Система та оновлення програмного забезпечення.