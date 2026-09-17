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Атаки без жодного кліка: Google підтвердила небезпечну вразливість у Pixel

11:13 17.09.2026 Чт
2 хв
aimg Ольга Завада
Атаки без жодного кліка: Google підтвердила небезпечну вразливість у Pixel Google закрила діру у модемі Pixel (фото: Unsplash)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Смартфони Pixel стали мішенню точкових кібератак через раніше невідому вразливість. Google офіційно підтвердила, що хакери вже використовували помилку у ПЗ пристроїв.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на TechCrunch.

Вихід із "пісочниці": як працював механізм експлойту

Технічні деталі від розробників свідчать про те, що прогалина була розташована у системному коді модему Pixel - компонента, який відповідає за підключення пристрою до мобільних та бездротових мереж.

Як це працювало?

Підвищення привілеїв: експлуатація помилки дозволяла зловмисникам вийти за межі ізольованого середовища ("пісочниці") модему та отримати доступ до основної системи й даних користувача.

Формат zero-click: атака реалізовувалася без жодної взаємодії з боку власника пристрою. Жертві не потрібно було переходити за посиланнями, відкривати файли чи завантажувати сторонній вміст.

Прихованість: усі маніпуляції відбувалися непомітно для фонових процесів операційної системи.

Читайте більше: Google випустила велике оновлення Android: Gemini, Find Hub і Messages отримали нові фішки

Хто стоїть за кібератаками?

Представники Google не уточнили, які саме моделі Pixel зазнали атак, а також утрималися від коментарів щодо осіб чи угруповань, що стоять за цими інцидентами.

Фахівці з кібербезпеки пояснюють: зазвичай подібні складні уразливості типу zero-click купують і використовують постачальники комерційного шпигунського програмного забезпечення, які продають доступ до інструментів стеження урядовим структурам і спецслужбам.

Експерти наполегливо рекомендують усім власникам пристроїв Pixel встановити останнє оновлення системи Android.

Нагадаємо - для смартфонів Pixel 6 та Pixel 6 Pro чинне квартальне оновлення стало останнім великим релізом. Моделі 2021 року випуску підходять до завершення 5-річного терміну гарантованої підтримки, який спливає у жовтні 2026 року.

Власникам цих гаджетів рекомендують встановити поточний патч і замислитися про купівлю нового смартфона. Перевірити наявність оновлення можна у меню Налаштування - Система та оновлення програмного забезпечення.

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