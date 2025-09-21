"Злив" даних 20 млн українців: у "Дії" спростували інформацію і пояснили, що сталося
Нардеп Олександр Федієнко заявив про "злив" даних 20 мільйоні українців. В Мінцифри заявили, що файли - підробка, а персональні дані українців залишаються у безпеці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.
"Після інформації про можливий "злив" наша команда провела розслідування і встановила, що поширені файли - фальсифікація та не походять із систем "Дії" і не є результатом їхнього зламу чи витоку", - йдеться в офіційному коментарі.
Конкретно - опубліковані файли складаються із суміші раніше відомих "зливів" з комерційних джерел, які вручну відредагували та доповнили підробними записами. Мета - видати старі дані за нову базу та ввести людей в оману.
"Це типова практика чорного ринку: старі витоки "освіжили" підробленими записами, щоб видати їх за новий масовий злив і ввести людей в оману", - додають у "Дії".
Спецоперація на довіру
Міністерство оцінює поширення таких файлів як скоординовану спробу атаки на "Дію" та підрив довіри до державних сервісів.
"Вкотре наголошуємо, Дія не зберігає персональних даних - система працює за принципом data-in-transit: інформація підтягується з державних реєстрів у момент запиту і не накопичується в застосунку чи на порталі", - пояснив Віталій Балашов, заступник Міністра цифрової трансформації з кібербезпеки та хмар.
У підтвердження цього - у березні 2024 року оприлюднили код "Дії". Він доступний у відкритому доступі, тож будь-хто може переконатися, що там немає прихованих баз із даними громадян.
Нагадаємо, народний депутат Олександр Федієнко в соцмережі попередив громадян, аби вони оновили паролі на всіх додатках, поштовій скриньці, увімкнули двофакторну ідентифікацію і, за можливості, замінили фінансовий номер телефону.
За його словами, він побачив у списках знайомих політиків з їхніми справжніми номерами телефонів.
Фото: скріншот посту Федієнка в соцмережі про "злив" данних
Раніше Нотаріальна палата України звернулася до міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та міністра юстиції Германа Галущенка. Нотаріуси заявили, що в ході роботи з навчальною версією системи нібито "стали доступними справжні дані з Єдиного реєстру довіреностей і Спадкового реєстру.
Міністерство юстиції назвало інформацію про "витік даних" "маніпулятивною" та закликали медіа "бути уважними".
В Мінцифри також запевнили, що інформація, яку почали поширювати про витік персональних даних українців під час тестування системи "е-Нотаріат", не відповідає дійсності.