Витік даних через "е-Нотаріат"? Чому Нотаріальна палата б'є на сполох і про що просить
Нотаріальна палата України звернулася до першого віцепрем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та міністра юстиції Германа Галущенка щодо захисту нотаріальної таємниці та зупинення тестування системи "е-Нотаріат".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Нотаріальної палати.
Чому тестування "е-Нотаріат" просять зупинити
Згідно з інформацією Нотаріальної палати України, у ході роботи з навчальною версією системи "е-Нотаріа" стали доступними справжні дані:
- з Єдиного реєстру довіреностей;
- зі Спадкового реєстру.
"Включно з інформацією про заповіти", - пояснили громадянам.
Це, на думку НПУ, є "грубим порушенням законодавства про нотаріальну таємницю та прав громадян".
З огляду на таку ситуацію, Нотаріальна палата надіслала міністрам Федорову та Галущенку листа №41/3 від 18 вересня 2025 року.
В ньому посадовців просять:
- зупинити тестування системи "е-Нотаріат" для перевірки наведеної інформації;
- вжити заходів щодо усунення незаконного доступу до відомостей та інших документів громадян про заповіти й довіреності, що становлять нотаріальну таємницю (а також їх несанкціонованого копіювання, трафіку чи поширення за межі діючих реєстрів через учбову версію "е-Нотаріат").
Насамкінець НПУ висловила свою готовність "долучитися до опрацювання усіх пропозицій та зауважень задля врегулювання ситуації щодо питань, які пов'язані з учбовою версією тестування "е-Нотаріату".
"Сподіваємося на розуміння і подальшу співпрацю щодо створення прогресивної та надійної системи "е-Нотаріат", - підсумували в Нотаріальній палаті.
