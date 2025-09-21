"Слив" данных 20 млн украинцев: в "Дії" опровергли информацию и объяснили, что произошло

Нардеп Александр Федиенко заявил о "сливе" данных 20 миллионов украинцев. В Минцифры заявили, что файлы - подделка, а персональные данные украинцев остаются в безопасности.

Об этом РБК-Украина сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.

"После информации о возможном "сливе" наша команда провела расследование и установила, что распространенные файлы - фальсификация и не происходят из систем "Дії" и не являются результатом их взлома или утечки", - говорится в официальном комментарии.

Конкретно - опубликованные файлы состоят из смеси ранее известных "сливов" из коммерческих источников, которые вручную отредактировали и дополнили поддельными записями. Цель - выдать старые данные за новую базу и ввести людей в заблуждение.

"Это типичная практика черного рынка: старые утечки "освежили" поддельными записями, чтобы выдать их за новый массовый слив и ввести людей в заблуждение", - добавляют в "Дії".

Спецоперация на доверие

Министерство оценивает распространение таких файлов как скоординированную попытку атаки на "Дію" и подрыв доверия к государственным сервисам.

"Еще раз подчеркиваем, Дія не хранит персональных данных - система работает по принципу data-in-transit: информация подтягивается из государственных реестров в момент запроса и не накапливается в приложении или на портале", - пояснил Виталий Балашов, заместитель Министра цифровой трансформации по кибербезопасности и облакам.

В подтверждение этого - в марте 2024 года обнародовали код "Дії". Он доступен в открытом доступе, поэтому любой может убедиться, что там нет скрытых баз с данными граждан.

Напомним, народный депутат Александр Федиенко в соцсети предупредил граждан, чтобы они обновили пароли на всех приложениях, почтовом ящике, включили двухфакторную идентификацию и, по возможности, заменили финансовый номер телефона.

По его словам, он увидел в списках знакомых политиков с их настоящими номерами телефонов.

Фото: скриншот поста Федиенко в соцсети о "сливе" данных