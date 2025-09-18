ua en ru
Чи був виток даних під час тесту "е-Нотаріату": роз'яснення Мінцифри

Україна, Четвер 18 вересня 2025 22:17
Чи був виток даних під час тесту "е-Нотаріату": роз'яснення Мінцифри
Автор: Антон Корж

Розповсюджена 18 вересня заява про нібито виток даних українців під час тестування системи "еНотаріат" не відповідає дійсності. Персональна та інша інформація з нотаріальних реєстрів перебуває у безпеці.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на офіційний коментар Міністерства цифрової трансформації України.

В Мінцифри запевнили, що інформація, яку почали поширювати зранку 18 вересня про витік персональних даних українців під час тестування системи "е-Нотаріат", не відповідає дійсності.

"Важливо розуміти: нотаріуси у своїй роботі щодня користуються реєстрами довіреностей і спадкових справ і працюють із цими даними на законних підставах з дотриманням правил нотаріальної таємниці", - сказано у повідомленні.

В міністерстві також зазначили, що безпека даних українців залишається пріоритетом. Для цього вжили низку заходів:

  • Тестування ведеться в окремому середовищі. Воно жодним чином не пов'язане з основними реєстрами даних.
  • Всі нотаріальні записи, які було створено під час тестування, залишаються виключно в навчальному середовищі. Вони не відображаються в чинних реєстрах.
  • Тестове середовище відкрите виключно для нотаріусів. Останні щодня працюють з реєстрами та зобов'язані зберігати нотаріальну таємницю.

Загалом перший етап тестування, який проводили з 3 по 16 вересня, показав, що систему випробували близько 2000 нотаріусів. Було надано понад 250 пропозицій.

"Усі зібрані пропозиції вже у роботі Мін’юста та ДП "НАІС". Разом із партнерами зробимо систему ще надійнішою, а після оновлень нотаріуси продовжать тестування", - додали у міністерстві.

"Злив даних" з електронної системи нотаріату: що відомо

18 вересня Нотаріальна палата України звернулася до міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та міністра юстиції Германа Галущенка. Нотаріуси заявили, що в ході роботи з навчальною версією системи нібито "стали доступними справжні дані з Єдиного реєстру довіреностей і Спадкового реєстру.

У відповідь Міністерство юстиції опублікувало офіційне роз'яснення щодо роботи системи "е-Нотаріату". Інформацію про "витік даних" там назвали "маніпулятивною" та закликали медіа "бути уважними".

