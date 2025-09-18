Чи був виток даних під час тесту "е-Нотаріату": роз'яснення Мінцифри

Розповсюджена 18 вересня заява про нібито виток даних українців під час тестування системи "еНотаріат" не відповідає дійсності. Персональна та інша інформація з нотаріальних реєстрів перебуває у безпеці.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на офіційний коментар Міністерства цифрової трансформації України.

В Мінцифри запевнили, що інформація, яку почали поширювати зранку 18 вересня про витік персональних даних українців під час тестування системи "е-Нотаріат", не відповідає дійсності.

"Важливо розуміти: нотаріуси у своїй роботі щодня користуються реєстрами довіреностей і спадкових справ і працюють із цими даними на законних підставах з дотриманням правил нотаріальної таємниці", - сказано у повідомленні.

В міністерстві також зазначили, що безпека даних українців залишається пріоритетом. Для цього вжили низку заходів:

Тестування ведеться в окремому середовищі . Воно жодним чином не пов'язане з основними реєстрами даних.

. Воно жодним чином не пов'язане з основними реєстрами даних. Всі нотаріальні записи, які було створено під час тестування, залишаються виключно в навчальному середовищі . Вони не відображаються в чинних реєстрах.

. Вони не відображаються в чинних реєстрах. Тестове середовище відкрите виключно для нотаріусів. Останні щодня працюють з реєстрами та зобов'язані зберігати нотаріальну таємницю.

Загалом перший етап тестування, який проводили з 3 по 16 вересня, показав, що систему випробували близько 2000 нотаріусів. Було надано понад 250 пропозицій.

"Усі зібрані пропозиції вже у роботі Мін’юста та ДП "НАІС". Разом із партнерами зробимо систему ще надійнішою, а після оновлень нотаріуси продовжать тестування", - додали у міністерстві.