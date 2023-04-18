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Злиті документи Пентагону можуть бути підробкою, - Кірбі

Фото: координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Документи, які потрапили в мережу після "витоку" з Пентагону, можуть бути підробкою.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, передає РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста Саймона Атеби.

За його словами, документи можуть містити неповну інформацію, а то і зовсім бути підробленими, адже вони не відображають останні розвіддані США.

"Джо Байден серйозно відноситься до зусиль США по захисту секретів", - додав Кірбі.

Він також зазначив, що наразі невідомо - діяв Тейшейра сам чи з командою.

Нагадаємо, що днями ФБР затримало підозрюваного у "зливі" секретних документів США. Ним виявився військовослужбовець Національної гвардії ВПС Джек Тейшейра.

Пізніше також повідомлялось, що Україна нібито змінила плани щодо контрнаступу після "витоку". Однак в РНБО сумніваються у правдивості інформації джерела CNN, яке повідомило про нібито зміни у військових планах України.

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