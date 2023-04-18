Слитые документы Пентагона могут быть подделкой, - Кирби

Документы, попавшие в сеть после "утечки" из Пентагона, могут быть подделкой.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, передает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста Саймона Атебы.

По его словам, документы могут содержать неполную информацию, а то и вовсе быть поддельными, ведь они не отражают последние разведданные США.

"Джо Байден серьезно относится к усилиям США по защите секретов", – добавил Кирби.

Он также отметил, что пока неизвестно - действовал ли Тейшейра сам или с командой.