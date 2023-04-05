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Іспанія затримує відправку Leopard Україні: міністр оборони назвала нові терміни

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Середа 05 квітня 2023 12:40
Іспанія затримує відправку Leopard Україні: міністр оборони назвала нові терміни Фото: Іспанія затримує відправку Leopard Україні (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Іспанія затримує відправку шести танків Leopard 2A4 Україні. Вони покинуть країну вже в другій половині квітня.

Про це заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес, пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Зазначається, що бойові танки не використовували з 1990-х років. Увесь цей час вони були законсервовані в резерві, потребували переобладнання й перевірки боєготовності.

Минулого місяця Іспанія пообіцяла відправити Україні танки після католицького Великодня, тобто 9 квітня.

Загалом очікується поставка десяти Leopard 2A4. За словами Роблес, Збройні сили вже почали ремонт решти чотирьох танків.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, країни НАТО планують передати ЗСУ два батальйони з німецькими танками Leopard 2, а також чотири батальйони з Leopard 1.

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