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"Слитые документы из Пентагона" являются смесью правдивой и ложной информации, - Резников

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Мадрид, Среда 12 апреля 2023 16:37
"Слитые документы из Пентагона" являются смесью правдивой и ложной информации, - Резников Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

"Утечка секретных документов из США" является смесью правдивой и ложной информации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова, которое цитирует Sky News.

Сегодня, 12 апреля, выступая в испанской столице Мадрид министр обороны Украины заявил, что файлы с якобы просочившимися секретными военными документами США были размещены в Интернете, "содержат смесь правдивой и ложной информации".

Резников также сказал, что любая информация, содержащаяся в документах, больше не актуальна. Кроме того, министр добавил, что, по его мнению, очевидные истоки являлись информационной операцией, направленной на извлечение выгоды Россиею и ее союзниками.

Напомним, сегодня Резников отправился в Испанию для встречи с коллегой Маргаритой Роблес.

На днях Роблес рассказала, когда в Украину придут Leopard 2A4, передача которых была анонсирована Испанией еще в середине прошлого месяца.

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