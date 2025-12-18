Злата Огнєвіч у жакеті та штанах палаццо: ідеальний образ на кожен день

Який "лук" вибрала Огнєвіч

Гра об'ємів

Центром стилю Злати став подовжений жакет оверсайз у благородному сіро-бежевому відтінку. Щільна тканина тримає форму, надаючи образу архітектури та статусу.

Під жакет співачка одягла лаконічний чорний гольф, який слугує нейтральним фоном і не перевантажує образ. Нижня частина образу - класичні штани палаццо в глибокому шоколадному або відтінку.

Поєднання сірого з теплим коричневим має розкішний і гармонійний вигляд, підкреслюючи інтелігентність образу.

Такий баланс об'ємів - від вільного жакета до структурованих штанів - створює сучасний і водночас жіночний силует.

Акцентні деталі та аксесуари

Образ Злати не обмежується базовими елементами.

Ключову роль відіграють аксесуари:

золоті прикраси: масивні сережки та браслети надають блиску і пом'якшують строгість жакета. Теплий метал відмінно гармонує з каштановим волоссям співачки;

взуття: чорні туфлі-човники з гострим носком візуально подовжують силует і роблять образ витонченим.

Такі деталі перетворюють smart casual на елегантний і завершений ансамбль, який підходить і для роботи, і для святкового виходу.

Зачіска та макіяж

Злата обрала зачіску з об'ємною укладкою на один бік з м'якою хвилею, що додає образу романтизму і легкої драми.

Макіяж виконаний у теплих нюдових тонах: очі підкреслені, шкіра сяє здоровим блиском, губи залишаються природними. Такий б'юті-образ створює ідеальний баланс зі строгістю жакета та елегантністю штанів.

Чому образ Злати Огнєвіч вартий уваги

Такий "лук" - це наочна шпаргалка для сучасної жінки, яка хоче поєднувати комфорт, стиль і жіночність.

Основні секрети успіху:

грамотне поєднання холодних і теплих відтінків;

баланс об'ємів, що підкреслює фігуру;

правильний вибір аксесуарів, які пожвавлюють образ і надають блиску;

універсальність - такий ансамбль підходить і для ділових зустрічей, і для вечірнього виходу.

Smart casual від Злати Огнєвіч показує, що класичні чоловічі елементи гардероба можуть мати жіночний, дорогий і сучасний вигляд, якщо правильно підібрати кольори, фактури та аксесуари.