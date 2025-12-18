Злата Огнєвіч у жакеті та штанах палаццо: ідеальний образ на кожен день

Співачка Злата Огнєвіч показала стильний образ, поєднавши подовжений жакет, штани палаццо і золоті аксесуари. Цей "лук" універсальний і підійде як для ділової зустрічі, так і вечірнього виходу.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.
Гра об'ємів
Центром стилю Злати став подовжений жакет оверсайз у благородному сіро-бежевому відтінку. Щільна тканина тримає форму, надаючи образу архітектури та статусу.
Під жакет співачка одягла лаконічний чорний гольф, який слугує нейтральним фоном і не перевантажує образ. Нижня частина образу - класичні штани палаццо в глибокому шоколадному або відтінку.
Поєднання сірого з теплим коричневим має розкішний і гармонійний вигляд, підкреслюючи інтелігентність образу.
Такий баланс об'ємів - від вільного жакета до структурованих штанів - створює сучасний і водночас жіночний силует.
Акцентні деталі та аксесуари
Образ Злати не обмежується базовими елементами.
Ключову роль відіграють аксесуари:
Такі деталі перетворюють smart casual на елегантний і завершений ансамбль, який підходить і для роботи, і для святкового виходу.
Зачіска та макіяж
Злата обрала зачіску з об'ємною укладкою на один бік з м'якою хвилею, що додає образу романтизму і легкої драми.
Макіяж виконаний у теплих нюдових тонах: очі підкреслені, шкіра сяє здоровим блиском, губи залишаються природними. Такий б'юті-образ створює ідеальний баланс зі строгістю жакета та елегантністю штанів.
Такий "лук" - це наочна шпаргалка для сучасної жінки, яка хоче поєднувати комфорт, стиль і жіночність.
Основні секрети успіху:
грамотне поєднання холодних і теплих відтінків;
Smart casual від Злати Огнєвіч показує, що класичні чоловічі елементи гардероба можуть мати жіночний, дорогий і сучасний вигляд, якщо правильно підібрати кольори, фактури та аксесуари.
