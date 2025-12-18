Злата Огневич в жакете и брюках палаццо: идеальный образ на каждый день

Певица Злата Огневич показала стильный образ, соединив удлиненный жакет, брюки палаццо и золотые аксессуары. Этот "лук" универсальный и подойдет как для деловой встречи, так и вечернего выхода.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.
Игра объемов
Центром стиля Златы стал удлиненный жакет оверсайз в благородном серо-бежевом оттенке. Плотная ткань держит форму, придавая образу архитектуры и статуса.
Под жакет певица надела лаконичный черный гольф, который служит нейтральным фоном и не перегружает образ. Нижняя часть образа - классические штаны палаццо в глубоком шоколадном или оттенке.
Сочетание серого с теплым коричневым выглядит роскошно и гармонично, подчеркивая интеллигентность образа.
Такой баланс объемов - от свободного жакета до структурированных брюк - создает современный и одновременно женственный силуэт.
Акцентные детали и аксессуары
Образ Златы не ограничивается базовыми элементами.
Ключевую роль играют аксессуары:
Такие детали превращают smart casual в элегантный и завершенный ансамбль, который подходит и для работы, и для праздничного выхода.
Прическа и макияж
Злата выбрала прическу с объемной укладкой на одну сторону с мягкой волной, что придает образу романтизма и легкой драмы.
Макияж выполнен в теплых нюдовых тонах: глаза подчеркнуты, кожа сияет здоровым блеском, губы остаются естественными. Такой бьюти-образ создает идеальный баланс со строгостью жакета и элегантностью брюк.
Такой "лук" - это наглядная шпаргалка для современной женщины, которая хочет сочетать комфорт, стиль и женственность.
Основные секреты успеха:
грамотное сочетание холодных и теплых оттенков;
Smart casual от Златы Огневич показывает, что классические мужские элементы гардероба могут выглядеть женственно, дорого и современно, если правильно подобрать цвета, фактуры и аксессуары.
Вас также может заинтересовать