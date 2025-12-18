RU

Злата Огневич в жакете и брюках палаццо: идеальный образ на каждый день

Злата Огневич (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Певица Злата Огневич показала стильный образ, соединив удлиненный жакет, брюки палаццо и золотые аксессуары. Этот "лук" универсальный и подойдет как для деловой встречи, так и вечернего выхода.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.

Какой "лук" выбрала Огневич

Игра объемов

Центром стиля Златы стал удлиненный жакет оверсайз в благородном серо-бежевом оттенке. Плотная ткань держит форму, придавая образу архитектуры и статуса.

Под жакет певица надела лаконичный черный гольф, который служит нейтральным фоном и не перегружает образ. Нижняя часть образа - классические штаны палаццо в глубоком шоколадном или оттенке.

Сочетание серого с теплым коричневым выглядит роскошно и гармонично, подчеркивая интеллигентность образа.

Такой баланс объемов - от свободного жакета до структурированных брюк - создает современный и одновременно женственный силуэт.

Акцентные детали и аксессуары

Образ Златы не ограничивается базовыми элементами.

Ключевую роль играют аксессуары:

  • золотые украшения: массивные серьги и браслеты придают блеск и смягчают строгость жакета. Теплый металл отлично гармонирует с каштановыми волосами певицы;
  • обувь: черные туфли-лодочки с острым носком визуально удлиняют силуэт и делают образ утонченным.

Такие детали превращают smart casual в элегантный и завершенный ансамбль, который подходит и для работы, и для праздничного выхода.

Прическа и макияж

Злата выбрала прическу с объемной укладкой на одну сторону с мягкой волной, что придает образу романтизма и легкой драмы.

Макияж выполнен в теплых нюдовых тонах: глаза подчеркнуты, кожа сияет здоровым блеском, губы остаются естественными. Такой бьюти-образ создает идеальный баланс со строгостью жакета и элегантностью брюк.

Почему образ Златы Огневич стоит внимания

Такой "лук" - это наглядная шпаргалка для современной женщины, которая хочет сочетать комфорт, стиль и женственность.

Основные секреты успеха:

грамотное сочетание холодных и теплых оттенков;

  • баланс объемов, подчеркивающий фигуру;
  • правильный выбор аксессуаров, которые оживляют образ и придают блеск;
  • универсальность - такой ансамбль подходит и для деловых встреч, и для вечернего выхода.

Smart casual от Златы Огневич показывает, что классические мужские элементы гардероба могут выглядеть женственно, дорого и современно, если правильно подобрать цвета, фактуры и аксессуары.

