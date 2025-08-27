Злата Огнєвіч показала стильний образ із ковбойськими чоботами: як його повторити

Який "лук" вибрала Злата Огнєвіч

На фото Злата Огнєвіч постає в елегантному і розслабленому образі, який можна схарактеризувати як поєднання стилів бохо і кежуал.

Стиль

Вбрання співачки - це легка, коротка сукня-комбінація молочного кольору з драпіруванням у зоні декольте. Зверху накинутий напівпрозорий мереживний кардиган, що надає образу ніжності та романтичності.

Мереживо з квітковими мотивами й розкльошені рукави створюють богемний настрій, а відсутність зайвих деталей у самій сукні робить образ лаконічним.

Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Трендові чоботи-"козаки"

Особливою родзинкою образу є чоботи-"козаки" (ковбойські чоботи). Вони надають образу особливого характеру та динаміки, вдало контрастуючи з ніжністю мережива.

Колір і матеріал

Чоботи виконані зі світло-коричневої замші, яка ідеально поєднується з кольором шкіри та волосся співачки. Замша надає образу м'якості та осіннього затишку.

Дизайн

Чоботи мають характерний скошений каблук і трохи розширену халяву, що є класичними елементами цього взуття. Така форма візуально подовжує ноги та додає впевненості.

Актуальність

Ковбойські чоботи є одними з найпопулярніших трендів останніх сезонів, і Злата Огнєвіч вдало вписала їх у свій образ.

Це взуття універсальне: воно пасує як до романтичних суконь, так і до джинсів чи спідниць, що робить його незамінним елементом гардероба.

Образ Злати Огнєвіч демонструє, як можна поєднувати ніжність і зухвалість, класику і сучасні тренди, створюючи унікальний стильний вигляд.

Як носити трендові чоботи (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

З чим ще можна носити чоботи-"козаки"

З джинсами

Це класичне поєднання, яке завжди має безпрограшний вигляд.

З джинсами скінні: заправте джинси в чоботи, щоб підкреслити їхню форму і створити стрункий силует. Доповніть образ вільною сорочкою або светром.

З прямими або широкими джинсами: накиньте джинси поверх халяви чобіт. Це створить розслаблений і невимушений образ. Додайте футболку, шкіряну куртку або пальто.

Зі спідницями та шортами

Ковбойські чоботи ідеально поєднуються як з міні, так і з максіспідницями.

З мініспідницею: створіть контрастний образ, поєднавши чоботи з мініспідницею з деніму, шкіри або твіду. Це зробить ваш вигляд сміливим і зухвалим.

З довгою спідницею або сукнею: створіть богемний образ, одягнувши чоботи з довгою квітчастою сукнею або спідницею. Це ідеальний варіант для літнього або осіннього фестивального стилю.

Особливо гарний вигляд мають джинсові або шкіряні шорти з чоботами-"козаками". Це практичний і стильний варіант для теплих днів.

Зі штанами

З класичними штанами: сміливе, але дуже стильне поєднання. Заправте штани всередину чобіт, щоб створити елегантний і незвичний офісний образ.

З кюлотами: цей варіант підходить для тих, хто не боїться експериментувати. Чоботи підкреслять довжину штанів і додадуть образу оригінальності.

Злата Огнєвіч показала модні чоботи (фото: instagram.com/zlata.ognevich)