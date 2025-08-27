Злата Огневич показала стильный образ с ковбойскими сапогами: как его повторить

Украинская певица Злата Огневич продемонстрировала изысканный образ, в котором удачно соединила женственность и модные тенденции.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.
На фото Злата Огневич предстает в элегантном и расслабленном образе, который можно охарактеризовать как сочетание стилей бохо и кэжуал.
Стиль
Наряды певицы - это легкое, короткое платье-комбинация молочного цвета с драпировкой в зоне декольте. Сверху накинут полупрозрачный кружевной кардиган, придающий образу нежности и романтичности.
Кружева с цветочными мотивами и расклешенные рукава создают богемное настроение, а отсутствие лишних деталей в самом платье делает образ лаконичным.
Трендовые сапоги-"козаки"
Особой изюминкой образа являются сапоги-"козаки" (ковбойские сапоги). Они придают образу особый характер и динамики, удачно контрастируя с нежностью кружева.
Цвет и материал
Сапоги выполнены из светло-коричневой замши, которая идеально сочетается с цветом кожи и волос певицы. Замша придает образу мягкости и осеннего уюта.
Дизайн
Сапоги имеют характерный скошенный каблук и немного расширенную голенище, что является классическими элементами этой обуви. Такая форма визуально удлиняет ноги и придает уверенность.
Актуальность
Ковбойские сапоги являются одними из самых популярных трендов последних сезонов, и Злата Огневич удачно вписала их в свой образ.
Эта обувь универсальна: она подходит как к романтическим платьям, так и к джинсам или юбкам, что делает его незаменимым элементом гардероба.
Образ Златы Огневич демонстрирует, как можно сочетать нежность и дерзость, классику и современные тренды, создавая уникальный стильный вид.
С джинсами
Это классическое сочетание, которое всегда смотрится беспроигрышно.
С джинсами скинни: заправьте джинсы в сапоги, чтобы подчеркнуть их форму и создать стройный силуэт. Дополните образ свободной рубашкой или свитером.
С прямыми или широкими джинсами: накиньте джинсы поверх голенища сапог. Это создаст расслабленный и непринужденный образ. Добавте футболку, кожаную куртку или пальто.
С юбками и шортами
Ковбойские сапоги идеально сочетаются как с мини, так и с максиюбками.
С мини-юбкой: создайте контрастный образ, соединив сапоги с мини-юбкой из денима, кожи или твида. Это сделает ваш вид смелым и дерзким.
С длинной юбкой или платьем: создайте богемный образ, надев сапоги с длинным цветастым платьем или юбкой. Это идеальный вариант для летнего или осеннего фестивального стиля.
Особенно красиво смотрятся джинсовые или кожаные шорты с сапогами-"козаками". Это практичный и стильный вариант для теплых дней.
Со штанами
С классическими брюками: смелое, но очень стильное сочетание. Заправьте штаны внутрь сапог, чтобы создать элегантный и необычный офисный образ.
С кюлотами: этот вариант подходит для тех, кто не боится экспериментировать. Сапоги подчеркнут длину брюк и придадут образу оригинальности.
Вас также может заинтересовать