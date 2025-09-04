Зламали руку та відібрали пістолет: на Волині чоловіки побилися з групою ТЦК

За даними Волинського ТЦК, 4 вересня спільна група оповіщення у складі військовослужбовців ТЦК та співробітників Національної поліції здійснювала заходи з оповіщення на території Луцька та Луцького району.

Конфлікт стався у селі Боратин - там було виявлено чотирьох чоловіків, у яких група ТЦК побажала перевірити військово-облікові документи. Проте двоє з чоловіків намагалися втекти та заховатися у покинутій триповерховій будівлі. Після цього вони почали чинити фізичний опір при спробі все ж таки перевірити документи.

"З метою припинення неправомірних дій з боку цивільних осіб, один із військовослужбовців намагався здійснити попереджувальний постріл із зареєстрованої травматичної зброї. Проте цивільна особа вибила пістолет з рук військового і підхопивши його з підлоги, відкрила вогонь у бік групи оповіщення", - стверджують в ТЦК.

До нападників довелося застосувати сльозогінний газ з метою припинення протиправних дій. Одному з військових в результаті зламали руку.

"На місці працювала слідчо-оперативна група, фігуранти доставлені до підрозділу поліції для встановлення всіх обставин", - додали в ТЦК.