Сломали руку и отобрали пистолет: на Волыни мужчины подрались с группой ТЦК

По данным Волынского ТЦК, 4 сентября совместная группа оповещения в составе военнослужащих ТЦК и сотрудников Национальной полиции осуществляла мероприятия по оповещению на территории Луцка и Луцкого района.

Конфликт произошел в селе Боратин - там было обнаружено четырех мужчин, у которых группа ТЦК пожелала проверить военно-учетные документы. Однако двое из мужчин пытались убежать и спрятаться в заброшенном трехэтажном здании. После этого они начали оказывать физическое сопротивление при попытке все же проверить документы.

"С целью прекращения неправомерных действий со стороны гражданских лиц, один из военнослужащих пытался осуществить предупредительный выстрел из зарегистрированного травматического оружия. Однако гражданское лицо выбило пистолет из рук военного и подхватив его с пола, открыло огонь в сторону группы оповещения", - утверждают в ТЦК.

К нападавшим пришлось применить слезоточивый газ с целью прекращения противоправных действий. Одному из военных в результате сломали руку.

"На месте работала следственно-оперативная группа, фигуранты доставлены в подразделение полиции для установления всех обстоятельств", - добавили в ТЦК.