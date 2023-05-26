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Злагоджено знищують ворога. Сирський показав роботу ЗСУ на Бахмутському напрямку

Фото: український військовий (facebook.com/easternforce)
Автор: Сергій Пишкін

Українські воїни продовжують злагоджено зачищати територію на Бахмутському напрямку, внаслідок чого ворог зазнає значних втрат.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача Східного угруповання військ Олександра Сирського.

"Бахмутський напрямок. Сили оборони продовжують знищувати ворога. Приклад злагодженої роботи двох штурмових груп 2 штурмового батальйону 3 ОШБр по зачистці росіян", - пише Сирський.

Бахмутський напрямок

Як розповідала заступниця міністра оборони Ганни Маляр, українські військові продовжують тиснути противника на флангах на Бахмутському напрямку, щоб взяти місто в оточення, а росіяни намагаються стягувати додаткові резерви, щоб замінити "вагнерівців" на армійські регулярні загони.

За словами голови ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, його найманці нібито планують покинути територію міста вже 1 червня. Водночас це вже не перша його подібна заява.

Тим часом наші воїни мають успіхи на північному та південному флангах міста. Зокрема активні бої продовжуються на Лиманському та Сіверському напрямках.

Фото: ситуація на Бахмутському напрямку станом на 25 травня 00:51 (deepstatemap)

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