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Захисники просуваються на північному та південному флангах Бахмуту, - Нацгвардія

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Київ, Четвер 25 травня 2023 14:56
Захисники просуваються на північному та південному флангах Бахмуту, - Нацгвардія Фото: Сили оборони просуваються на флангах Бахмуту (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники мають успіхи на північному та південному флангах Бахмуту. Також активні бої тривають на Лиманському та Сіверському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Нацгвардії полковник Миколи Уршаловича під час брифінгу.

За його словами, нацгвардійці на Бахмутському напрямку продовжують вести повітряну та радіоелектронну розвідки, щоб виявляти районів скупчення живої сили та техніки противника. Також захисники знищують радіолокаційні станції та засоби радіоелектронної боротьби окупантів.

Таким чином нацгвардійці допомагають іншим підрозділам Сил оборони, які продовжують просуватися на північному та південному флангах Бахмуту.

Також полковник зазначив, що нацгвардійці на Лиманському напрямку утримували передній край оборони в районі Серебрянського лісництва.

На Сіверському напрямку бійці Нацгвардії проводили штурми позицій росіян на підступах до східної околиці Білогорівки.

Ситуація у Бахмуті

За даними заступниці міністра оборони Ганни Маляр, на Бахмутському напрямку наші військові продовжують тиснути противника на флангах, щоб взяти місто у тактичне оточення. Натомість російські війська намагаються відновити утрачені позиції і почали активно застосовувати артилерію.

Крім того, ватажок ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин заявив, що виводить свої війська з Бахмута. За словами Маляр, регулярна армія РФ замінила "вагнерівців" на околицях Бахмута, проте у самому місті залишаються бойовики.

Чи дійсно "вагнерівці" вийдуть з Бахмуту та що означають заяви Пригожина - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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