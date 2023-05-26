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Слаженно уничтожают врага. Сырский показал работу ВСУ на Бахмутском направлении

Фото: украинский военный (facebook.com/easternforce)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские воины продолжают слаженно зачищать территорию на Бахмутском направлении, в результате чего враг несет значительные потери.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего Восточной группировкой войск Александра Сырского.

"Бахмутское направление. Силы обороны продолжают уничтожать врага. Пример слаженной работы двух штурмовых групп 2 штурмового батальона 3 ОШБр по зачистке россиян", - пишет Сырский.

Бахмутское направление

Как рассказывала заместитель министра обороны Анны Маляр, украинские военные продолжают давить противника на флангах на Бахмутском направлении, чтобы взять город в окружение, а россияне пытаются стянуть дополнительные резервы, чтобы заменить "вагнеровцев" армейскими регулярными отрядами.

По словам главы ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, его наемники якобы планируют покинуть территорию города уже 1 июня. В то же время, это уже не первое его подобное заявление.

Между тем, наши воины имеют успехи на северном и южном флангах города. В частности, активные бои продолжаются на Лиманском и Северском направлениях.

Фото: ситуация на Бахмутском направлении по состоянию на 25 мая 00:51 (deepstatemap)

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