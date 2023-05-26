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Злагоджено знищують ворога. Сирський показав роботу ЗСУ на Бахмутському напрямку

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П'ятниця 26 травня 2023 15:41
Злагоджено знищують ворога. Сирський показав роботу ЗСУ на Бахмутському напрямку Фото: український військовий (facebook.com/easternforce)
Автор: Сергій Пишкін

Українські воїни продовжують злагоджено зачищати територію на Бахмутському напрямку, внаслідок чого ворог зазнає значних втрат.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача Східного угруповання військ Олександра Сирського.

"Бахмутський напрямок. Сили оборони продовжують знищувати ворога. Приклад злагодженої роботи двох штурмових груп 2 штурмового батальйону 3 ОШБр по зачистці росіян", - пише Сирський.

Бахмутський напрямок

Як розповідала заступниця міністра оборони Ганни Маляр, українські військові продовжують тиснути противника на флангах на Бахмутському напрямку, щоб взяти місто в оточення, а росіяни намагаються стягувати додаткові резерви, щоб замінити "вагнерівців" на армійські регулярні загони.

За словами голови ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, його найманці нібито планують покинути територію міста вже 1 червня. Водночас це вже не перша його подібна заява.

Тим часом наші воїни мають успіхи на північному та південному флангах міста. Зокрема активні бої продовжуються на Лиманському та Сіверському напрямках.

Злагоджено знищують ворога. Сирський показав роботу ЗСУ на Бахмутському напрямку

Фото: ситуація на Бахмутському напрямку станом на 25 травня 00:51 (deepstatemap)

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