Зіткнення потягів в Іспанії: кількість загиблих різко зросла (фото)

Фото: в Іспанії зіткнулися два поїзди, кількість постраждалих зростає (facebook: pinoyinspain)
Автор: Яна Коваль

На півдні Іспанії сталася наймасштабніша аварія за останні 13 років. Кількість жертв продовжує зростати, поранені перебувають у реанімації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Кількість загиблих внаслідок зіткнення двох швидкісних потягів 18 січня у провінції Кордова зросла до 39 осіб. Аварія сталася напередодні ввечері поблизу Адамуса. За даними екстрених служб, 122 людини отримали поранення, з них 48 залишаються в лікарнях, а 12 перебувають у критичному стані в інтенсивній терапії.

Трагедія сталася о 20:45 за київським часом. Потяг компанії Iryo, що прямував з Малаги до Мадрида, зійшов з рейок і зіткнувся із зустрічним поїздом Alvia.

На момент удару один із потягів рухався зі швидкістю 200 км/год. Загалом у двох потягах перебувало близько 400 осіб, більшість - іспанці, які поверталися до столиці після вихідних.

 Фото: аварія на залізниці в Іспанії (facebook.com.elpais)

Кадри з дронів зафіксували понівечені вагони, що лежать на боці. Як пише видання, рятувальники працювали всю ніч у надскладних умовах.

Міністр транспорту Іспанії Оскар Пуенте висловив співчуття сім'ям загиблих і попередив, що цифра в 39 жертв може бути не остаточною.

 

Нагадаємо, станом на 18 січня було відомо про масштабне сходження вагонів з рейок на півдні Іспанії, проте дані про таку велику кількість жертв підтвердилися лише сьогодні вранці після розбору завалів.

Ця катастрофа стала найгіршою на залізниці Іспанії від 2013 року. Тоді в місті Сантьяго-де-Компостела потяг зійшов з рейок і загорівся, що призвело до загибелі 80 людей та пораненню 145 осіб.

