Столкновение поездов в Испании: количество погибших резко возросло (фото)

На юге Испании произошла самая масштабная авария за последние 13 лет. Количество жертв продолжает расти, раненые находятся в реанимации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Количество погибших в результате столкновения двух скоростных поездов 18 января в провинции Кордова возросло до 39 человек. Авария произошла накануне вечером вблизи Адамуса. По данным экстренных служб, 122 человека получили ранения, из них 48 остаются в больницах, а 12 находятся в критическом состоянии в интенсивной терапии.
Трагедия произошла в 20:45 по киевскому времени. Поезд компании Iryo, следовавший из Малаги в Мадрид, сошел с рельсов и столкнулся со встречным поездом Alvia.
На момент удара один из поездов двигался со скоростью 200 км/ч. Всего в двух поездах находилось около 400 человек, большинство - испанцы, которые возвращались в столицу после выходных.
Кадры с дронов зафиксировали изуродованные вагоны, лежащие на боку. Как пишет издание, спасатели работали всю ночь в сверхсложных условиях.
Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте выразил соболезнования семьям погибших и предупредил, что цифра в 39 жертв может быть не окончательной.
Напомним, по состоянию на 18 января было известно о масштабном схождении вагонов с рельсов на юге Испании, однако данные о таком большом количестве жертв подтвердились только сегодня утром после разбора завалов.
Эта катастрофа стала худшей на железной дороге Испании с 2013 года. Тогда в городе Сантьяго-де-Компостела поезд сошел с рельсов и загорелся, что привело к гибели 80 человек и ранению 145 человек.