Два швидкісні потяги зійшли з рейок на півдні Іспанії: є загиблі
На півдні Іспанії в неділю, 18 січня, сталася масштабна залізнична аварія: з рейок зійшли два швидкісні потяги. Наразі відомо про п'ятьох загиблих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Катастрофа сталася поблизу населеного пункту Адамуз, недалеко від Кордови.
Повідомляється, що швидкісний поїзд Iryo №6189, який прямував із Малаги до Мадрида, зійшов із рейок і врізався в сусідню залізничну лінію. Поїзд, який рухався за маршрутом Мадрид - Уельва паралельною колією, також зійшов з рейок.
Аварія сталася приблизно через десять хвилин після відправлення поїзда Iryo з Малаги о 18:40 за місцевим часом.
Iryo є приватним залізничним перевізником з італійським управлінням. Поки що компанія не надала офіційних коментарів щодо події.
Влада регіону повідомила, що рух поїздів повністю припинено, на місце події прямують екстрені служби, зокрема щонайменше дев'ять карет швидкої допомоги та інші рятувальні підрозділи.
Інші масштабні катастрофи поїздів
Як повідомляло РБК-Україна, наприкінці грудня в Мексиці потяг Interoceanic, який перевозив 250 осіб, зійшов з рейок у південному штаті Оахака. Щонайменше 13 людей загинули, до сотні постраждали внаслідок трагедії.
У поїзді, який зійшов з рейок поблизу міста Нізанда, перебували дев'ять членів екіпажу і 241 пасажир. Повідомляється, що з тих, хто був у поїзді, 139 уціліли, тоді як 98 дістали поранення - 36 із них надається медична допомога.
Нагадаємо, восени в Мексиці також сталася одна з найсерйозніших залізничних аварій останніх років із численними жертвами. Вантажний потяг зіткнувся з двоповерховим пасажирським автобусом - щонайменше 10 людей загинули і понад 60 дістали поранення.