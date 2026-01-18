Два швидкісні потяги зійшли з рейок на півдні Іспанії: є загиблі

На півдні Іспанії в неділю, 18 січня, сталася масштабна залізнична аварія: з рейок зійшли два швидкісні потяги. Наразі відомо про п'ятьох загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Катастрофа сталася поблизу населеного пункту Адамуз, недалеко від Кордови.

Повідомляється, що швидкісний поїзд Iryo №6189, який прямував із Малаги до Мадрида, зійшов із рейок і врізався в сусідню залізничну лінію. Поїзд, який рухався за маршрутом Мадрид - Уельва паралельною колією, також зійшов з рейок.

Аварія сталася приблизно через десять хвилин після відправлення поїзда Iryo з Малаги о 18:40 за місцевим часом.

Iryo є приватним залізничним перевізником з італійським управлінням. Поки що компанія не надала офіційних коментарів щодо події.

Влада регіону повідомила, що рух поїздів повністю припинено, на місце події прямують екстрені служби, зокрема щонайменше дев'ять карет швидкої допомоги та інші рятувальні підрозділи.