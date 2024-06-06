Зіткнення потягів у Чехії: МЗС України повідомило про двох загиблих українок

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, як у 2021 році у Чехії сталось зіткнення потягів у місті Домажлище. Тоді ж внаслідок аварії постраждали близько 50 людей.

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