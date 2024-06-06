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Столкновение поездов в Чехии: МИД Украины сообщил о двух погибших украинцах

Фото: МИД Украины сообщил о двух погибших украинцах в результате столкновения поездов в Чехии (кадр с видео)
Автор: Сергей Пышкин

Масштабная авария поездов произошла поздно вечером 5 июня неподалеку от чешского города Пардубице. Пока известно о двух погибших гражданках Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел (МИД) Украины.

Как рассказывает МИД, авария произошла в результате столкновения пассажирского поезда "Прага - Кошице" чешской компании RegioJet с грузовым поездом. В состав первого поезда входили прицепные вагоны в украинский город Чоп.

На месте аварии был создан координационный штаб. Уже в 4 часа ночи спасательная операция завершилась

Согласно предварительной информации, в результате аварии: 

  • погибли 4 человека. Среди них 2 гражданок Украины. Гражданство других погибших пока уточняется; 
  • 34 человека получили незначительные ранения и получили медицинскую помощь на месте.

Отдельные лица были госпитализированы в медицинские учреждения города Пардубице и Градец Кралове.

"Консульское должностное лицо Консульства Украины в Брно находится на месте происшествия и на постоянной связи со спасательными и правоохранительными ведомствами. Дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД", - добавляет пресс-служба. 

Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, как в 2021 году в Чехии произошло столкновение поездов в городе Домажлище. Тогда же в результате аварии пострадали около 50 человек.

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