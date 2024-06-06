Столкновение поездов в Чехии: МИД Украины сообщил о двух погибших украинцах

Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, как в 2021 году в Чехии произошло столкновение поездов в городе Домажлище. Тогда же в результате аварии пострадали около 50 человек.

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