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Прямував до України. У Чехії зіткнулися пасажирський та вантажний поїзди, є жертви і поранені

Четвер 06 червня 2024 04:25
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Прямував до України. У Чехії зіткнулися пасажирський та вантажний поїзди, є жертви і поранені Фото: у Чехії сталася залізнична ДПТ із жертвами та пораненими (idnes.cz)
Автор: Володимир Костирін

У чеському місті Пардубіце нічний експрес RegioJet 1021, що прямував до Чопа (Україна), зіткнувся "лоб у лоб" із вантажним поїздом ČD Cargo. Відомо, що через залізничну аварію загинули щонайменше чотири людини, ще десятки отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на чеський новинний портал iDNES.cz.

Трагічний інцидент стався біля нової станції у центі міста Пардубіце близько одинадцятої вечора 5 червня.

За словами речника пожежників місцевого Управління залізниці Мартіна Кавки, деякі з поранених яких у важкому стані.

Зазначається, що серед постраждалих також є діти.

На місці залізничної ДПТ працюють усі екстрені служби, задіяно авіацію (гелікоптери).

Міністр внутрішніх справ Віт Ракушан разом із міністром транспорту Мартіном Купкою також відправилися на місце. Глава МВС країни близько двох годин ночі заявив, що через зіткнення поїздів чотири людини загинули, ще 23 отримали поранення.

Рятувальники першими евакуювали постраждалих, яким надавали допомогу біля потягів. Пасажирів, які не скаржилися на травми, тимчасово лишили всередині.

За даними пожежників, в експресі RegioJet їхали близько 300 людей. Перший вагон був повністю знищений внаслідок аварії.

Товарний потяг мав 21 вагон.

Як пише видання Hospodářské noviny, поїзд RegioJet проїхав повз знак зупинки. Попередньо, це могла бути причина зіткнення з вантажним потягом.

Для розслідування ДТП залізнична інспекція направила вісім слідчих.

Залізнична ДПТ у Пардубіце в Чехії із пасажирським експресом та вантажним потягом (фото: idnes.cz)

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Чехія Аварія Поїзди
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