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Зірвані дахи й повалені дерева: наслідки негоди в Києві (фото, відео)

Понеділок 04 листопада 2024 11:04
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Зірвані дахи й повалені дерева: наслідки негоди в Києві (фото, відео) Сильний вітер у Києві наробив лиха (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Останніми днями в Києві та області фіксують сильні пориви вітру. Подекуди негода вже встигла наробити лиха.

РБК-Україна розповідає, що про це відомо.

Наслідки негоди в Києві

Згідно з інформацією патрульної поліції Києва, через падіння дерева на проїжджу частину на вулиці Сім'ї Ідзиковських (у Солом'янському районі міста), було перекрито рух транспорту.

"На місці працюють відповідні служби. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки", - додали правоохоронці.

Зірвані дахи й повалені дерева: наслідки негоди в Києві (фото, відео)

Допис поліції (скриншот: t.me/kyivpatrol)

Неподалік метро Васильківська зірвало дах на одній з будівель.

"Попередньо, без постраждалих. Інформація уточнюється. Будьте сьогодні обережні", - розповіли автори Telegram-каналу "Київ24".

"Сильний вітер в столиці зриває дахи та валить дерева, будьте обережні", - додали у Telegram-каналі "Реальний Київ" й опублікували кадри, на яких можна побачити наслідки негоди.

"Розлітаються балкони та гілки дерев", - розповіли у Telegram-каналі "Киевский Движ" і показали наслідки сильного вітру.

Падіння дерев фіксують також на інших вулицях столиці.

"Ще одне дерево впало на перевулку Ковальському 20. Будьте обережні, у столиці сильний вітер", - йдеться у дописі Telegram-каналу "Київ Оперативний".

Зірвані дахи й повалені дерева: наслідки негоди в Києві (фото, відео)

Допис щодо падіння дерева (скриншот: t.me/kyivoperat)

На лівому березі столиці (на Троєщині) дерево впало просто на припарковану між будинками машину.

Зірвані дахи й повалені дерева: наслідки негоди в Києві (фото, відео)

Дерево впало на машину (скриншот: t.me/kiev_levyy_bereg)

На вулиці Березняківській дерево впало на газову трубу.

Зірвані дахи й повалені дерева: наслідки негоди в Києві (фото, відео)

Дерево впало на газову трубу (скриншот: t.me/kiev_levyy_bereg)

Якої погоди чекати в Києві найближчим часом

Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, впродовж понеділка, 4 листопада, у Київській області - хмарно з проясненнями.

Подекуди можливий невеликий дощ. Місцями - з мокрим снігом.

Температура в Києві вночі 2-4 градуси за Цельсієм, вдень 5-7 градусів вище нуля. Температура по області вночі 0-5°С, вдень 4-9 градусів тепла.

Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с. При цьому пориви вітру можуть сягати 15-20 м/с. З огляду на це мешканців столиці та області попередили про небезпечні метеорологічні явища.

"І рівень небезпечності, жовтий", - уточнили в Укргідрометцентрі.

Зірвані дахи й повалені дерева: наслідки негоди в Києві (фото, відео)

Допис УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

З огляду на погіршення погодних умов патрульна поліція закликає українців берегти себе й дотримуватись низки порад:

  • не ходити під розлогими деревами, біля будівельних майданчиків
  • триматися якомога далі від рекламних щитів та ліній електропередач (адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження)
  • не залишати транспортні засоби під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж
  • щільно закривати вікна, двері, горища у будинках
  • прибрати з балконів та лоджій предмети, які не закріплені та можуть впасти на вулицю

Зірвані дахи й повалені дерева: наслідки негоди в Києві (фото, відео)Зірвані дахи й повалені дерева: наслідки негоди в Києві (фото, відео)

Поради правоохоронців (скриншот: t.me/kyivpatrol)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Харкові випав перший сніг, й показували, який вигляд має місто.

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