Синоптик розповіла, якою може бути зима в Україні
Зважаючи на тенденції останніх років і попередні прогнози синоптиків, поточна зима в Україні може бути не занадто суворою.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на брифінг речниці Українського гідрометеорологічного центру Наталії Птухи.
Якою може бути зима в Україні
Експерт зазначила, що про точний прогноз на зиму 2024/2025 говорити поки що зарано. Водночас можна зробити припущення, зважаючи на тенденції останніх років.
Птуха нагадала, що впродовж поточного осіннього періоду (попри холодний період на початку жовтня у західних областях), спостерігається тенденція вищих за кліматичну норму температур.
"Друга і третя декади жовтня... Очікуємо, що можуть бути на кілька градусів вище кліматичної норми. Подивимось, знову ж таки, по завершенню місяця. Будемо аналізувати", - уточнила вона.
Після цього, із настанням зими, синоптики очікують (виходячи з тенденцій), "все більше періодів із теплими днями. І все менше періодів з холодними днями".
Спікер УкрГМЦ зауважила, що синоптики не виключають також можливостей:
- заток в Україну холоду
- заток в Україну арктичного повітря
"І вони, звичайно, можуть бути", - додала Птуха.
Однак вона звернула увагу на те, що їх тривалість може бути при цьому не занадто великою.
"З огляду на останні місяці, коли в нас кожен місяць - вище кліматичної норми був, і така тенденція вже багато років зберігається... (Синоптики припускають, - Ред.) що все ж таки в цьому році не буде така сувора зима. А буде вона більш м'якою", - пояснила експерт.
Насамкінець вона зазначила, що певні періоди холоду цієї зими, звичайно ж, будуть. І до них треба готуватися.
"Треба бути готовим до будь-яких проявів погоди. У нас - сезонна країна. І в нас якраз таке розташування, що можуть проявлятися як і теплі періоди, так і холодні. Просто теплих періодів все ж таки стає трішки більше", - підсумувала Птуха.
Перший сніг у 2024 році
Нагадаємо, в ніч з неділі, 29 вересня, на понеділок, 30 вересня, у Карпатах суттєво впала температура повітря, тож на високогір'ї випав перший сніг.
Користувачі соціальних мереж активно ділились кадрами, на яких видно було засніжені схили та ліси.
У ДСНС також показали, як виглядала засніжена гора Піп Іван (одна з найвищих вершин Українських Карпат, розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей).
Крім того, рятувальники закликали туристів не нехтувати безпекою та утриматись від походів.
Тим, хто все ж таки вирішив йти в гори, порадили підготуватись як слід - взяти з собою теплі рукавиці, бафи для захисту шиї та обличчя, а також надягати кілька шарів теплого одягу й зимове взуття.
У вівторок, 1 жовтня, на високогір'ї Карпат спостерігався сніговий покрив висотою до 13 сантиметрів.
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