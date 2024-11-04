Сорванные крыши и поваленные деревья: последствия непогоды в Киеве (фото, видео)

В последние дни в Киеве и области фиксируют сильные порывы ветра. Кое-где непогода уже успела наделать беды.

РБК-Украина рассказывает, что об этом известно.

Последствия непогоды в Киеве

Согласно информации патрульной полиции Киева, из-за падения дерева на проезжую часть на улице Семьи Идзиковских (в Соломенском районе города) было перекрыто движение транспорта.

"На месте работают соответствующие службы. Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки", - добавили правоохранители.

Пост полиции (скриншот: t.me/kyivpatrol)

Недалеко от метро Васильковская сорвало крышу на одном из зданий.

"Предварительно, без пострадавших. Информация уточняется. Будьте сегодня осторожны", - рассказали авторы Telegram-канала "Київ24".

"Сильный ветер в столице срывает крыши и валит деревья, будьте осторожны", - добавили в Telegram-канале "Реальний Київ" и опубликовали кадры, на которых можно увидеть последствия непогоды.

"Разлетаются балконы и ветки деревьев", - рассказали в Telegram-канале "Киевский Движ" и показали последствия сильного ветра.

Падение деревьев фиксируют также на других улицах столицы.

"Еще одно дерево упало на переулке Ковальском 20. Будьте осторожны, в столице сильный ветер", - говорится в сообщении Telegram-канала "Київ Оперативний".

Сообщение о падении дерева (скриншот: t.me/kyivoperat)

На левом берегу столицы (на Троещине) дерево упало прямо на припаркованную между домами машину.

Дерево упало на машину (скриншот: t.me/kiev_levyy_bereg)

На улице Березняковской дерево упало на газовую трубу.

Дерево упало на газовую трубу (скриншот: t.me/kiev_levyy_bereg)

Какой погоды ждать в Киеве в ближайшее время

Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, в понедельник, 4 ноября, в Киевской области - облачно с прояснениями.

Временами возможен небольшой дождь. Местами - с мокрым снегом.

Температура в Киеве ночью 2-4 градуса по Цельсию, днем 5-7 градусов выше нуля. Температура по области ночью 0-5°С, днем 4-9 градусов тепла.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. При этом порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. Учитывая это, жителей столицы и области предупредили об опасных метеорологических явлениях.

"І уровень опасности, желтый", - уточнили в Укргидрометцентре.

Пост УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Учитывая ухудшение погодных условий, патрульная полиция призывает украинцев беречь себя и следовать ряду советов:

не ходить под раскидистыми деревьями, возле строительных площадок

держаться как можно дальше от рекламных щитов и линий электропередач (ведь порывы ветра могут их повредить)

не оставлять транспортные средства под деревьями, рекламными щитами, столбами электросетей.

плотно закрывать окна, двери, чердаки в домах

убрать с балконов и лоджий предметы, которые не закреплены и могут упасть на улицу

Советы правоохранителей (скриншот: t.me/kyivpatrol)