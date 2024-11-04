ua en ru
Пн, 04 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сорванные крыши и поваленные деревья: последствия непогоды в Киеве (фото, видео)

Понедельник 04 ноября 2024 11:04
UA EN RU
Сорванные крыши и поваленные деревья: последствия непогоды в Киеве (фото, видео) Сильный ветер в Киеве наделал беды (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В последние дни в Киеве и области фиксируют сильные порывы ветра. Кое-где непогода уже успела наделать беды.

РБК-Украина рассказывает, что об этом известно.

Последствия непогоды в Киеве

Согласно информации патрульной полиции Киева, из-за падения дерева на проезжую часть на улице Семьи Идзиковских (в Соломенском районе города) было перекрыто движение транспорта.

"На месте работают соответствующие службы. Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки", - добавили правоохранители.

Сорванные крыши и поваленные деревья: последствия непогоды в Киеве (фото, видео)

Пост полиции (скриншот: t.me/kyivpatrol)

Недалеко от метро Васильковская сорвало крышу на одном из зданий.

"Предварительно, без пострадавших. Информация уточняется. Будьте сегодня осторожны", - рассказали авторы Telegram-канала "Київ24".

"Сильный ветер в столице срывает крыши и валит деревья, будьте осторожны", - добавили в Telegram-канале "Реальний Київ" и опубликовали кадры, на которых можно увидеть последствия непогоды.

"Разлетаются балконы и ветки деревьев", - рассказали в Telegram-канале "Киевский Движ" и показали последствия сильного ветра.

Падение деревьев фиксируют также на других улицах столицы.

"Еще одно дерево упало на переулке Ковальском 20. Будьте осторожны, в столице сильный ветер", - говорится в сообщении Telegram-канала "Київ Оперативний".

Сорванные крыши и поваленные деревья: последствия непогоды в Киеве (фото, видео)

Сообщение о падении дерева (скриншот: t.me/kyivoperat)

На левом берегу столицы (на Троещине) дерево упало прямо на припаркованную между домами машину.

Сорванные крыши и поваленные деревья: последствия непогоды в Киеве (фото, видео)

Дерево упало на машину (скриншот: t.me/kiev_levyy_bereg)

На улице Березняковской дерево упало на газовую трубу.

Сорванные крыши и поваленные деревья: последствия непогоды в Киеве (фото, видео)

Дерево упало на газовую трубу (скриншот: t.me/kiev_levyy_bereg)

Какой погоды ждать в Киеве в ближайшее время

Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, в понедельник, 4 ноября, в Киевской области - облачно с прояснениями.

Временами возможен небольшой дождь. Местами - с мокрым снегом.

Температура в Киеве ночью 2-4 градуса по Цельсию, днем 5-7 градусов выше нуля. Температура по области ночью 0-5°С, днем 4-9 градусов тепла.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. При этом порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. Учитывая это, жителей столицы и области предупредили об опасных метеорологических явлениях.

"І уровень опасности, желтый", - уточнили в Укргидрометцентре.

Сорванные крыши и поваленные деревья: последствия непогоды в Киеве (фото, видео)

Пост УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Учитывая ухудшение погодных условий, патрульная полиция призывает украинцев беречь себя и следовать ряду советов:

  • не ходить под раскидистыми деревьями, возле строительных площадок
  • держаться как можно дальше от рекламных щитов и линий электропередач (ведь порывы ветра могут их повредить)
  • не оставлять транспортные средства под деревьями, рекламными щитами, столбами электросетей.
  • плотно закрывать окна, двери, чердаки в домах
  • убрать с балконов и лоджий предметы, которые не закреплены и могут упасть на улицу

Сорванные крыши и поваленные деревья: последствия непогоды в Киеве (фото, видео)Сорванные крыши и поваленные деревья: последствия непогоды в Киеве (фото, видео)

Советы правоохранителей (скриншот: t.me/kyivpatrol)

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Харькове выпал первый снег, и показывали, как выглядит город.

Читайте также, какой может быть зима в Украине в этом году.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Непогода в Украине Погода в Киеве Погода на день
NEWS
Глава МИД Германии прибыла в Киев
Глава МИД Германии прибыла в Киев
DAILY
Не только Трамп или Харрис. Почему для Украины важны выборы в Конгресс США
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не только Трамп или Харрис. Почему для Украины важны выборы в Конгресс США