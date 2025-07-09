Зірки НБА їдуть в збірну України: хто зіграє у відборі на ЧС

Українські баскетболісти, які виступають у США, готуються підсилити збірну України в другому раунді прекваліфікації до чемпіонату світу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Федерації баскетболу України.
Головний тренер збірної України Айнарс Багатскіс підтвердив участь одразу кількох легіонерів, які виступають у НБА та G-лізі, у матчах другого раунду відбору на чемпіонат світу-2027 з баскетболу.
Після завершення Літньої ліги до складу приєднаються Святослав Михайлюк, Олексій Лень, Дмитро Скапінцев, а також потенційно - Максим Шульга.
"Михайлюк точно долучиться до збірної після Літньої ліги НБА. Скапінцев також у планах. Лень гратиме, якщо підпише контракт", - заявив Багатскіс.
"Щодо Шульги - все залежить від рішення "Бостона", але Максим хоче виступати за збірну", - додав тренер.
14 липня збірна України розпочне підготовку до поєдинків.
У рамках другого раунду прекваліфікації ЧС-2027 команда зіграє в групі A, де її суперниками стануть Швейцарія та Словаччина.
Україна потрапила в цю стадію через останнє місце у відборі на Євробаскет-2025.
Номінальним домашнім майданчиком для матчів "синьо-жовтих" стане столиця Латвії - Рига.
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