Звезды НБА едут в сборную Украины: кто сыграет в отборе на ЧМ

Украинские баскетболисты, выступающие в США, готовятся усилить сборную Украины во втором раунде преквалификации к чемпионату мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Федерации баскетбола Украины.
Главный тренер сборной Украины Айнарс Багатскис подтвердил участие сразу нескольких легионеров, выступающих в НБА и G-лиге, в матчах второго раунда отбора на чемпионат мира-2027 по баскетболу.
После завершения Летней лиги в состав присоединятся Святослав Михайлюк, Алексей Лень, Дмитрий Скапинцев, а также потенциально - Максим Шульга.
"Михайлюк точно присоединится к сборной после Летней лиги НБА. Скапинцев также в планах. Лень будет играть, если подпишет контракт", - заявил Багатскис.
"По Шульге - все зависит от решения "Бостона", но Максим хочет выступать за сборную", - добавил тренер.
14 июля сборная Украины начнет подготовку к поединкам.
В рамках второго раунда преквалификации ЧМ-2027 команда сыграет в группе A, где ее соперниками станут Швейцария и Словакия.
Украина попала в эту стадию из-за последнего места в отборе на Евробаскет-2025.
Номинальной домашней площадкой для матчей "сине-желтых" станет столица Латвии - Рига.
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