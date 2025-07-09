Звезды НБА едут в сборную Украины: кто сыграет в отборе на ЧМ

Легионеры из НБА помогут сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Айнарс Багатскис подтвердил участие сразу нескольких легионеров, выступающих в НБА и G-лиге, в матчах второго раунда отбора на чемпионат мира-2027 по баскетболу.

После завершения Летней лиги в состав присоединятся Святослав Михайлюк, Алексей Лень, Дмитрий Скапинцев, а также потенциально - Максим Шульга.

"Михайлюк точно присоединится к сборной после Летней лиги НБА. Скапинцев также в планах. Лень будет играть, если подпишет контракт", - заявил Багатскис.

"По Шульге - все зависит от решения "Бостона", но Максим хочет выступать за сборную", - добавил тренер.

Кто и как выступал в сезоне 2024/25

Святослав Михайлюк провел 38 матчей за "Юту", 13 из них в стартовой пятерке, в среднем набирал 8,8 очка за игру.

Алексей Лень, завершивший сезон в составе "Лейкерс", участвовал в 12 матчах, добывая 1,8 очка и 2.9 подборов за 10,5 минуты на паркете.

Дмитрий Скапинцев отыграл вторую часть сезона в G-лиге за "Рип Сити Ремикс", демонстрируя 10,1 очка, 8,2 подбора и 2,8 передачи за 26,6 минуты на площадке.

Максим Шульга, выбранный под 57-м номером на драфте НБА-2025, представляет "Бостон Селтикс" в Летней лиге.

Подготовка к старту квалификации

14 июля сборная Украины начнет подготовку к поединкам.

В рамках второго раунда преквалификации ЧМ-2027 команда сыграет в группе A, где ее соперниками станут Швейцария и Словакия.

Украина попала в эту стадию из-за последнего места в отборе на Евробаскет-2025.

Расписание матчей сборной Украины в квалификации ЧМ-2027

6 августа, 20:00 - Швейцария - Украина

9 августа, 17:00 - Украина - Словакия

16 августа, 17:00 - Украина - Швейцария

20 августа, 19:00 - Словакия - Украина

Номинальной домашней площадкой для матчей "сине-желтых" станет столица Латвии - Рига.