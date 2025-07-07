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Гранди НБА переглянуть двох українців: хто в заявці на Літню лігу

Лас-Вегас, Понеділок 07 липня 2025 13:56
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Гранди НБА переглянуть двох українців: хто в заявці на Літню лігу Фото: Максим Шульга дебютує за "Бостон Селтікс" у Літній лізі (x.com/VCU_Hoops)
Автор: Андрій Костенко

Захисник Максим Шульга та центровий Дмитро Скапінцев потрапили до офіційних заявок своїх клубів на Літню лігу НБА. Шульга зіграє за "Бостон", Скапінцев – за "Портленд".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційні сайти "Бостона" та "Портленда".

Шульга дебютує за "Бостон"

Шульга зіграє за "Селтікс", який обрав його на драфті НБА 2025 року під 57-м номером. Таким чином, він дебютує в складі 18-разового чемпіона ліги.

23-річний уродженець Києва переїхав за океан у 2020 році з Іспанії, де займався баскетболом у школі. Перші три сезони в студентській лізі NCAA відіграв за "Юту Стейт". У 2023-му перебрався до Університету Співдружності Вірджинії. У минулому році подав заявку на драфт НБА, але потім відкликав її, вирішивши ще рік провести в студентському баскетболі.

В останньому своєму сезоні на цьому рівні був визнаний найкращим гравцем року у конференції Atlantic-10.

Першим матчем у Літній лізі НБА для "Бостона" стане протистояння із "Мемфіс Гріззліс", що відбудеться у ніч на 12 липня.

Гранди НБА переглянуть двох українців: хто в заявці на Літню лігу

Дмитро Скапінцев (фото: Getty Images)

Третій шанс для Скапінцева

Для 27-річного Скапінцева це буде третя спроба закріпитися в команді НБА через Літню лігу. У 2023 та 2024 роках він грав в турнірі за "Нью-Йорк".

На відміну від Шульги, центровий має невеликий досвід виступів в НБА. У грудні 2023-го основна команда "Нью-Йорк Нікс" підписала Скапінцева, уклавши з ним двосторонній контракт. Українець двічі зіграв в регулярному чемпіонаті, однак від початку 2024 року "Нікс" відрахували центрового.

У жовтні минулого року він уклав угоду з "Бостон Селтікс", проте перед стартом сезону НБА його відрахували і з цієї команди. Першу частину сезону Скапінцев відіграв у G-лізі за фарм-клуб "Бостона" – "Мен Селтікс", а на початку 2025-го перейшов до "Ріп Сіті Ремікс" – дочірнього колективу "Портленд Трейл Блейзерс".

"Портленд" розпочне виступи на турнірі у ніч на п'ятницю, 11 липня, матчем проти "Голден Стейт Ворріорз".

Літня Ліга НБА-2025 відбудеться у Лас-Вегасі та триватиме із 10 по 20 липня. У ній змагатиметься 30 команд, кожна з них зіграє щонайменше по чотири матчі.

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