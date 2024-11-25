Збірна України програла вчетверте поспіль у відборі на Євробаскет-2025

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Євробаскет-2025, кваліфікація, група A

Ізраїль – Україна – 88:75 (11:16, 18:24, 27:17, 32:18)

Два дні тому "синьо-жовті" без шансів поступилися Ізраїлю (73:86) в номінально домашньому поєдинку. Тепер зустрічались з тим же суперником – в номінально гостьовому. Хоча обидва матчі приймала латвійська Рига.

Після стартових гойдалок, Україна повільно, але незмінно нарощувала свою перевагу. На першу перерву команди пішли за рахунку 16:11 на користь "синьо-жовтих", а після двох четвертей відрив виріс вже до 11 пунктів (40:29).

Безумовно, найкращим на майданчику в перші 20 хвилин гри був центровий української команди Артем Пустовий. На його особистому рахунку значилися 10 очок та 5 підбирань. Щоправда, він доволі швидко отримав два персональних попередження, тому тренери стали його приберігати.

На жаль, після великої перерви нашу збірну було вже не впізнати. Майже все, що команда змогла здобути в першій половині, "синьо-жовті" розбазарили в третій чверті. Суперник виграв її з різницею "плюс 10", тому на останню перерву команди пішли за мінімальної переваги українців – 57:56.

У баскетболі є повір'я: хто виграє третю чверть, той перемагає в матчі. У звітному поєдинку це спрацювало на всі сто. Ізраїль, розігнавшись у передостанньому відрізку, в четвертій чверті промчався до перемоги експресом. Заключну десятихвилинку суперник виграв з рахунком – 32:18. Україна, маючи по ходу зустрічі перевагу в 12 очок, поступилася в підсумку з різницею "мінус 13" (75:88).

Найкраща індивідуальна статистика в складі нашої збірної – у Олександра Ковляра (15 очок), Пустовий до своїх здобутків у першій половині додав лише три очки у другій. Тож, його підсумковий результат – 13 балів та 5 підбирань. Третій показник – у Іссуфа Санона (12 очок).

Успіх у матчі з Україною вивів збірну Ізраїлю в фінал Євробаскета. Шанси "синьо-жовтих" потрапити туди після чергового фіаско майже дорівнюють нулю. Але вони ще є. Взимку 2025 року команда проведе останні поєдинки відбору – зі Словенією (20 лютого) та Португалією (23 лютого).