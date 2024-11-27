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Зірка лідера УПЛ і антикризовий тренер отримали призи чергового туру першості

Фото: Віталій Буяльський отримав визнання експертів (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

За підсумками 14-го туру вітчизняна Прем'єр-ліга віддала нагороди найкращим гравцеві та тренеру представникам київського "Динамо" та полтавської "Ворскли" відповідно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Хавбек столичного гранда Віталій Буяльський – футболіст звітного туру чемпіонату України. Він зіграв провідну роль у перемозі на одеським "Чорноморцем" (3:1).

Досвідчений півзахисник забив сам і двічі асистував партнерам по команді. Відкрив рахунок, отримавши на лінії штрафного передачу Буяльського. У другій половині останній подвоїв перевагу "Динамо" голом-шедевром у дев'ятку з-за меж штрафного. А під завісу зустрічі він вивів на порожні ворота Рубчинського.

Натомість керманич полтавської "Ворскли" Юрій Максимов – найкращий тренер 14-го туру. "Біло-зелені" здобули другу перемогу поспіль, розібравшись на власному полі з черкаським ЛНЗ (2:0). Під керівництвом Максимова полтавці набрали 7 очок у п'яти турах. До цього "Ворскла" взяла 9 пунктів у дев'яти матчах.

Найкращих гравця і тренера туру визначили експерти та коментатори УПЛ ТБ, а також журналісти низки видань, зокрема і РБК-Україна. Символічна збірна туру в схемі 4-5-1: Маханьков – Тобіас, Сарапій, Франьїч, Дібанго – Зубков, Буяльський, Бондаренко, Бруніньйо, Егіналдо – Ієде. Відразу п'ятьох виконавців у команду делегував донецький "Шахтар".

 

До слова, вранці опублікували анонс поєдинку ПСВ і "Шахтаря" в Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, раніше підготували експрес-презентацію ПСВ зразка сезону 2024/25.

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