ПСВ – "Шахтар": анонс матчу Ліги чемпіонів

ПСВ – "Шахтар"

27 листопада, 22:00, Ейндховен, "Філіпс Стадіон", трансляція на MEGOGO

Головний єврокубок перетнув екватор. Тепер кожне здобуте та втрачене очко матиме вагу золота. До цього рубежу чемпіони Нідерландів і України підходять сусідами. ПСВ набрав 5 пунктів у чотирьох турах, а "гірники" – чотири. Отже, битва на "Філіпсі" піде за місце в топ-24 команд Ліги чемпіонів.

Результати команди Петера Боса в турнірі йдуть вгору. Після поразки туринському "Ювентусу" (1:3) ПСВ двічі зіграв унічию, а потім розтрощив ослаблену втратою Циганкова іспанську "Жирону" (4:0). На переможний результат "фермери" будуть націлені в поєдинку з "Шахтарем".

Підопічні Маріно Пушіча підходять до 5-го туру в хорошому настрої. "Гірники" в Прем'єр-лізі знищили петровський "Інгулець" (6:0), а позитивний імпульс від власного виступу отримала ціла низка виконавців – передусім Зубков (гол, 2 передачі) та Егіналдо (дубль). Серйозний виклик Сікану за місце в основі від останнього.

Проте, з ПСВ "Шахтарю" буде вкрай складно. Команда Боса просто змітає усіх суперників у внутрішній першості другий рік поспіль. На європейській арені "фермери", звісно, грають обережніше, але стиль "гірників" дозволить тримати вайб Ередивізі. Нідерландський вектор "Шахтаря" опиниться під тиском.

Орієнтовні склади на матч ПСВ – "Шахтар"

ПСВ: Бенітес – Карсдорп, Фламінго, Боскальї, Дамс – Сайбарі, Жуніор, Тіль – Тільман, де Йонг, Бакайоко

"Шахтар": Різник – Конопля, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке – Криськів – Зубков, Бондаренко, Судаков, Кевін – Егіналдо

Прогноз РБК-Україна Sport – 2:0

"Гірники" підходять до поєдинку в ролі аутсайдера. ПСВ гарантовано гратиме першим номером і намагатиметься якомога швидше схилити шальки терезів на власну користь. Команда Боса поставить на територіальний контроль і спробує забити швидкий м'яч. Утім, навіть після умовної 20-ї хвилини "Шахтарю" легше не стане. Однак, злагоджена гра в обороні та якісні контратаки здатні змінити сценарій на користь вітчизняного гранда.