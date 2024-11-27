Звезда лидера УПЛ и антикризисный тренер получили призы очередного тура

Хавбек столичного гранда Виталий Буяльский – футболист отчетного тура чемпионата Украины. Он сыграл ведущую роль в победе на одесском "Черноморце" (3:1).

Опытный полузащитник забил сам и дважды ассистировал партнерам по команде. Открыл счет, получив на линии штрафной передачу Буяльского. Во второй половине последний удвоил преимущество "Динамо" голом-шедевром в девятку из-за пределов штрафной. А под занавес встречи он вывел на пустые ворота Рубчинского.

В свою очередь наставник полтавской "Ворсклы" Юрий Максимов – лучший тренер 14-го тура. "Бело-зеленые" одержали вторую победу подряд, разобравшись на собственном поле с черкасским ЛНЗ (2:0). Под руководством Максимова полтавчане набрали 7 очков в пяти турах. До этого "Ворскла" взяла 9 пунктов в девяти матчах.

Лучших игрока и тренера тура определили эксперты и комментаторы УПЛ ТВ, а также журналисты ряда изданий, в том числе и РБК-Украина. Символическая сборная тура в схеме 4-5-1: Маханьков – Тобиас, Сарапий, Франьич, Дибанго – Зубков, Буяльский, Бондаренко, Бруниньо, Эгиналдо – Иеде. Сразу пятерых исполнителей в команду делегировал донецкий "Шахтер".