ПСВ – "Шахтар". Експрес-презентація чергового суперника в Лізі чемпіонів

Візитка

Рік заснування: 1913

Рейтинг УЄФА: 32-ге місце

Титули: 25-разовий чемпіон Нідерландів, 11-разовий володар Кубка Нідерландів, 14-разовий володар Суперкубка Нідерландів

Найвище досягнення у єврокубках: переможець Кубка чемпіонів 1987/88

Прізвиська: "фермери" ("селяни"), "лампи", "червоно-білі"

Домашній стадіон: "Філіпс Стадіон" (вміщує 35 119 глядачів)

Головний тренер: Петер Бос

Капітан: Люк де Йонг

Разом із амстердамським "Аяксом" і роттердамським "Фейєнордом" ПСВ належить до китів нідерландського футболу. Підзабутий вітчизняними вболівальниками термін "заводська команда" цілком підходить для "червоно-білих". Керівництво гіганта електроніки Philips доволі швидко організувало футбольний колектив, аби працівники гаяли дозвілля ганяючи м'яч замість страйків.

До елітного дивізіону ПСВ дістався на початку 20-х, а в сезоні 1928/29 вперше став чемпіоном Нідерландів. Утім, ще багато десятиліть залишався в тіні згаданих конкурентів із Амстердама та Роттердама. Так тривало до 70-х, коли "фермери" за 6 років тричі взяли титул і ще тричі фінішували в топ-3, а також виграли Кубок УЄФА 1977/78.

Новий спалах розпочався у середині 80-х і пов'язаний з появою у структурі клубу Гуса Хіддінка. З традиційними для того часу розкішними вусами він спершу допомагав Яну Рекеру та Гансу Краю-старшому, а посеред сезону 1986/87 сам очолив гранд. Відпрацював на чолі ПСВ Хіддінк три з хвостиком роки та залишив неабику спадщину: 3 титули, 3 Кубка Нідерландів і вишенька на торті – Кубок чемпіонів 1987/88.

Якщо 90-ті промайнули з перевагою "Аякса", то вже в "нульові" знову домінували "червоно-білі". Ще чотири рази ПСВ став чемпіоном у минулі 10 років. Показовим став титул у попередньому сезоні – 111 забитих м'ячів, 91 очко та лише 1 поразка за весь чемпіонат. Їй-богу, святкувати титул підопічні Петера Боса могли вже десь під кінець зими.

Команда

У літнє трансферне вікно ПСВ непогано попрацював на ринку. "Фермери" зберегли всіх героїв чемпіонського сезону, а на новачків витратили солідні 31,5 млн євро. Понад третину цієї суми ейндховенці віддали за атакувального хавбека Тільмана, який на правах оренди з мюнхенської "Баварії" провів тут минулий рік.

На трьох відомих широкому загалу виконавців ПСВ не витратив ані євроцента. Оборонці Дест і Карсдорп, а також вінгер Перішіч вирішили перезавантажитися саме на "Філіпсі". Ще майже два десятки мільйонів "червоно-білі" витратили на молодих – центрбеків Фламінго (9 млн) та Нагало (7 млн), вінгера Дріуха (3,5 млн).

Залізобетонними виконавцями основи відразу стали Карсдорп і Фламінго, який вже грюкає у двері збірної Нідерландів. Тільман регулярно був у старті ще в сезоні 2023/24, а Перішіч і Дріух наразі потрапили в ротацію команди Боса. Натомість Дест і Нагало осіли в лазареті гранда Ередивізі.

Тренер

У роки ігрової кар'єри Бос був добротним опорником "Фейєнорда" та низки інших колективів. На піку він навіть провів 8 матчів за національну команду Нідерландів і з'їздив на Євро-1992 під керівництвом самого Рінуса Міхельса. Ази тренерського ремесла опанував на чолі скромного "Апелдорна", з яким виграв 4-й дивізіон у сезоні 2001/02.

Наступні понад 10 років Бос тинявся середняками Ередивізі. Спершу вилетів із еліти з детінхемським "Де Графсхапом", потім – двічі тренував "Хераклес" (виграв Ерсте дивізі в кампанії 2004/05) із Алмело. У 2013-2016 рр. працював із арнемським "Вітессом". У 2016-му півроку провів на чолі "Маккабі" з Тель-Авіва.

Того ж літа Бос витягнув щасливий квиток. Його покликав "Аякс". Утім, амстердамці програли чемпіонські перегони "Фейєнорду", відставши від роттердамців на 1 очко. Проте, вдалося влаштував фурор на континенті, де "Аякс" дійшов до фіналу Ліги Європи та програв МЮ Жозе Моурінью. Бос навіть отримав тренерський приз імені того ж Міхелса.

Вочевидь, фахівець зіткнувся зі "запамароченням від успіхів". Вінрадо прийняв пропозицію дортмундської "Боруссії", закупився на 90 млн євро (зокрема, 30 мільйонів "джмелі" віддали за українця Ярмоленка) та зазнав невдачі. Стартували дортмундці з новим босом добре – пройшли два раунди Кубка Німеччини, взяли 19 очок у семи турах Бундесліги, а в Лізі чемпіонів прогнозовано програли лондонському "Тоттенхему" та мадридському "Реалу".

Та в жовтні розпочалася криза. "Боруссія" не змогла перемогти у восьми турах німецької першості та двічі розійшлася миром із кіпрським АПОЕЛом на євроарені. Показовим моментом став поєдинок проти "Шальке" з Гельзенкірхена, коли "джмелі" повели 4:0 на 25-й хвилині, але примудрилися зіграти внічию. 10 грудня Босу вказали на двері.

Оскільки тренер підмочив репутацію, то тепер змушений був чекати свого шансу підмінити когось зі схожими проблемами. Нагода випала посеред кампанії 2018/19, коли Бос підхопив "Байєр" із Леверкузена дев'ятим і зумів вивести "фармацевтів" до Ліги чемпіонів із 4-го місця. На наступний рік він став п'ятим, а третій сезон на чолі "Байєра" не допрацював. Не склалося і в проблемному французькому "Ліоні".

Здавалося, що зірка Боса вже закотилася за обрій. Навесні торік тренера кликав на батьківщину "Твенте" з Енсхеде, та той відмовив, чекаючи на привабливішу пропозицію. І таки дочекався! Влітку 2023-го розчарований ван Ністелроєм ПСВ вирішив зробити ставку на нового боса. Бос віддячив за довіру сповна. Розпочав зі Суперкубка Нідерландів, далі його підопічні виграли 17 матчів чемпіонату поспіль і повернули титул в Ейндховен.

Керманич ПСВ – нідерландський традиціоналіст. На відміну від Луї ван Гала чи Франка де Бура, він ніколи не дратував співвітчизників відходом від сакральної схеми 4-3-3. Звісно, Бос звик варіювати підвиди формації залежно від суперника – на оборонний чи атакувальний. Фактично на французький "Парі Сен-Жермен" та іспанську "Жирону" виходили ті ж виконавці, але з різними намірами.

Сезон 2024/25

Новий змагальний рік ПСВ розпочав із феєричної битви за Суперкубок Нідерландів проти "Фейєнорда". Підопічні Боса забили першими, а потім тричі зрівнювали рахунок і перевели матч у серію післяматчевих одинадцятиметрових. Там, однак, зазнали невдачі.

Зате в чемпіонаті "фермери" знову видали переможний відрізок. Команда Боса виграла 10 матчів поспіль зі старту, а на близьку поразку від "Аякса" (2:3) швидко зреагувала початком нової переможної серії ("Бреда", "Гронінген"). Трохи складніше ейндховенці "вкотилися" в Лігу чемпіонів. У стартовому турі ПСВ безапеляційно поступився туринському "Ювентусу" (2:3).

Та далі "червоно-білі" взялися до справи серйозніше. Нідерландський гранд розписав бойові нічиї з лісабонським "Спортінгом" і ПСЖ (по 1:1), а потім знищив "Жирону" без Віктора Циганкова (4:0). Солював Тільман – американо-німецький хавбек забив сам і двічі асистував партнерам по команді.

Роль основного снайпера на себе взяв 21-річний Пепі. Він оформив 9 м'ячів у чемпіонаті, але ще не забивав у Лізі чемпіонів. А от у найкращі асистенти вибився марокканець Сайбарі (6 результативних передач у всіх турнірах). Тішить і воротар Бенітес, який в семи зі 17-ти матчах не пропустив жодного м'яча та виконав 38 сейвів. Отже, в поєдинках із "Шахтарем", французьким "Брестом" і сербською "Црвеною Звездою" нідерландський гранд гратиме лише на перемоги.