Зірка "Холостяка" показала стильний багатошаровий образ: як його повторити

Зірка популярного реаліті-шоу "Холостяк-12" Саша Погорєлова довела, що багатошаровість і мінімалізм - основа сучасного міського стилю. Її новий образ у сіро-чорній гамі - це вдалий приклад того, як базові речі можуть мати розкішний вигляд завдяки правильним деталям, структурі та фактурам.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.
Погорєлова обрала комбінацію "два верхніх шари + один базовий", яка формує складний і водночас гармонійний силует.
1. Сірий жакет або куртка oversize
Вибирайте варіанти з вовни або щільної костюмної тканини, бажано зі стриманим візерунком (тонка смужка, "ялинка").
Ідеально, якщо крій буде вільним, з широкими плечима і рукавами - це створить модний силует.
2. Об'ємний шарф або светр, який можна накинути на плечі
Шарф має бути великим, м'яким і бажано з кашеміру або вовни.
Недбало накиньте його на плечі, щоб створити ефект легкої недбалості та посилити відчуття багатошаровості.
3. Біла базова футболка або лонгслів
Найкраще з якісної бавовни, з круглим вирізом.
4. Темні джинси прямого крою
Обирайте чорні або графітові моделі з високою або середньою посадкою.
Джинси не мають бути надто обтислими - легка свобода крою створює баланс усього образу.
5. Сумка-тоут
Ідеально - велика структурована сумка сірого або чорного кольору.
6. Аксесуари та взуття
Тонкий ремінь зі стриманою пряжкою - деталь, яка збирає образ у єдине ціле.
Прикраси - мінімалістичні золотисті каблучки або сережки.
Ідеальним доповненням будуть масивні черевики, лофери або чоботи на невеликих підборах.
