Звезда "Холостяка" показала стильный многослойный образ: как его повторить

Звезда популярного реалити-шоу "Холостяк-12" Саша Погорелова доказала, что многослойность и минимализм - основа современного городского стиля. Ее новый образ в серо-черной гамме - это удачный пример того, как базовые вещи могут выглядеть роскошно благодаря правильным деталям, структуре и фактурам.
Погорелова выбрала комбинацию "два верхних слоя + один базовый", которая формирует сложный и одновременно гармоничный силуэт.
1. Серый жакет или куртка oversize
Выбирайте варианты из шерсти или плотной костюмной ткани, желательно со сдержанным узором (тонкая полоска, "елочка").
Идеально, если крой будет свободным, с широкими плечами и рукавами - это создаст модный силуэт.
2. Объемный шарф или свитер, который можно накинуть на плечи
Шарф должен быть большим, мягким и желательно из кашемира или шерсти.
Небрежно накиньте его на плечи, чтобы создать эффект легкой халатности и усилить ощущение многослойности.
3. Белая базовая футболка или лонгслив
Лучше всего из качественного хлопка, с круглым вырезом.
4. Темные джинсы прямого кроя
Выбирайте черные или графитовые модели с высокой или средней посадкой.
Джинсы не должны быть слишком облегающими - легкая свобода кроя создает баланс всего образа.
5. Сумка-тоут
Идеально - большая структурированная сумка серого или черного цвета.
6. Аксессуары и обувь
Тонкий ремень со сдержанной пряжкой - деталь, которая собирает образ в единое целое.
Украшения - минималистичные золотистые кольца или серьги.
Идеальным дополнением будут массивные ботинки, лоферы или сапоги на небольшом каблуке.
