Звезда "Холостяка" показала стильный многослойный образ: как его повторить
Звезда популярного реалити-шоу "Холостяк-12" Саша Погорелова доказала, что многослойность и минимализм - основа современного городского стиля. Ее новый образ в серо-черной гамме - это удачный пример того, как базовые вещи могут выглядеть роскошно благодаря правильным деталям, структуре и фактурам.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.
Многослойность
Погорелова выбрала комбинацию "два верхних слоя + один базовый", которая формирует сложный и одновременно гармоничный силуэт.
- Базовый слой - классический белый лонгслив с круглым вырезом. Брендированная символика придает образу легкого акцента, не отвлекая от общей композиции. Светлый элемент успешно освежает лицо и уравновешивает темный низ.
- Средний слой - жакет из плотной шерстяной ткани серого цвета с тонкими вертикальными полосками. Классический свободный крой, широкие рукава - все это придает объем и архитектурность.
- Верхний слой - объемный шерстяной свитер светло-серого оттенка. Он небрежно накинут на плечи, что создает ощущение тепла и уюта. Благодаря мягкой текстуре силуэт не выглядит громоздким.
Низ и аксессуары: продуманные детали - ключ к стилю
- Джинсы - прямые, темно-серого цвета. Высокая посадка формирует чистую вертикаль, визуально удлиняющую ноги. Ткань плотная, но не слишком облегающая - это придает комфорт и универсальность.
- Ремень - тонкий кожаный аксессуар с элегантной пряжкой золотистого оттенка. Такая деталь придает блеск и структуру, делая акцент на талии.
- Сумка - большая структурированная модель от всемирно известного бренда. Серый цвет идеально подходит к жакету и шарфу, а символика придает образу статусности.
- Украшения - несколько золотистых колец, которые органически дополняют общий настрой образа.
Звезда "Холостяка" показала модный лук (фото: instagram.com/oleksandra_pogorelova)
Как повторить такой образ
1. Серый жакет или куртка oversize
Выбирайте варианты из шерсти или плотной костюмной ткани, желательно со сдержанным узором (тонкая полоска, "елочка").
Идеально, если крой будет свободным, с широкими плечами и рукавами - это создаст модный силуэт.
2. Объемный шарф или свитер, который можно накинуть на плечи
Шарф должен быть большим, мягким и желательно из кашемира или шерсти.
Небрежно накиньте его на плечи, чтобы создать эффект легкой халатности и усилить ощущение многослойности.
3. Белая базовая футболка или лонгслив
Лучше всего из качественного хлопка, с круглым вырезом.
4. Темные джинсы прямого кроя
Выбирайте черные или графитовые модели с высокой или средней посадкой.
Джинсы не должны быть слишком облегающими - легкая свобода кроя создает баланс всего образа.
5. Сумка-тоут
Идеально - большая структурированная сумка серого или черного цвета.
6. Аксессуары и обувь
Тонкий ремень со сдержанной пряжкой - деталь, которая собирает образ в единое целое.
Украшения - минималистичные золотистые кольца или серьги.
Идеальным дополнением будут массивные ботинки, лоферы или сапоги на небольшом каблуке.
Звезда "Холостяка" показала модный лук на осень 2025 (фото: instagram.com/oleksandra_pogorelova)
