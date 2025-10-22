ua en ru
Звезда "Холостяка" показала стильный многослойный образ: как его повторить

Среда 22 октября 2025 15:31
Звезда "Холостяка" показала стильный многослойный образ: как его повторить Александра Погорелова (фото: instagram.com/oleksandra_pogorelova)
Автор: Катерина Собкова

Звезда популярного реалити-шоу "Холостяк-12" Саша Погорелова доказала, что многослойность и минимализм - основа современного городского стиля. Ее новый образ в серо-черной гамме - это удачный пример того, как базовые вещи могут выглядеть роскошно благодаря правильным деталям, структуре и фактурам.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.

Многослойность

Погорелова выбрала комбинацию "два верхних слоя + один базовый", которая формирует сложный и одновременно гармоничный силуэт.

  • Базовый слой - классический белый лонгслив с круглым вырезом. Брендированная символика придает образу легкого акцента, не отвлекая от общей композиции. Светлый элемент успешно освежает лицо и уравновешивает темный низ.
  • Средний слой - жакет из плотной шерстяной ткани серого цвета с тонкими вертикальными полосками. Классический свободный крой, широкие рукава - все это придает объем и архитектурность.
  • Верхний слой - объемный шерстяной свитер светло-серого оттенка. Он небрежно накинут на плечи, что создает ощущение тепла и уюта. Благодаря мягкой текстуре силуэт не выглядит громоздким.

Низ и аксессуары: продуманные детали - ключ к стилю

  • Джинсы - прямые, темно-серого цвета. Высокая посадка формирует чистую вертикаль, визуально удлиняющую ноги. Ткань плотная, но не слишком облегающая - это придает комфорт и универсальность.
  • Ремень - тонкий кожаный аксессуар с элегантной пряжкой золотистого оттенка. Такая деталь придает блеск и структуру, делая акцент на талии.
  • Сумка - большая структурированная модель от всемирно известного бренда. Серый цвет идеально подходит к жакету и шарфу, а символика придает образу статусности.
  • Украшения - несколько золотистых колец, которые органически дополняют общий настрой образа.

Звезда &quot;Холостяка&quot; показала стильный многослойный образ: как его повторитьЗвезда "Холостяка" показала модный лук (фото: instagram.com/oleksandra_pogorelova)

Как повторить такой образ

1. Серый жакет или куртка oversize

Выбирайте варианты из шерсти или плотной костюмной ткани, желательно со сдержанным узором (тонкая полоска, "елочка").

Идеально, если крой будет свободным, с широкими плечами и рукавами - это создаст модный силуэт.

2. Объемный шарф или свитер, который можно накинуть на плечи

Шарф должен быть большим, мягким и желательно из кашемира или шерсти.

Небрежно накиньте его на плечи, чтобы создать эффект легкой халатности и усилить ощущение многослойности.

3. Белая базовая футболка или лонгслив

Лучше всего из качественного хлопка, с круглым вырезом.

4. Темные джинсы прямого кроя

Выбирайте черные или графитовые модели с высокой или средней посадкой.

Джинсы не должны быть слишком облегающими - легкая свобода кроя создает баланс всего образа.

5. Сумка-тоут

Идеально - большая структурированная сумка серого или черного цвета.

6. Аксессуары и обувь

Тонкий ремень со сдержанной пряжкой - деталь, которая собирает образ в единое целое.

Украшения - минималистичные золотистые кольца или серьги.

Идеальным дополнением будут массивные ботинки, лоферы или сапоги на небольшом каблуке.

Звезда &quot;Холостяка&quot; показала стильный многослойный образ: как его повторитьЗвезда "Холостяка" показала модный лук на осень 2025 (фото: instagram.com/oleksandra_pogorelova)

