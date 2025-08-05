Зірка футзалу кидає Україну заради Європи: що відомо

Мріє про топчемпіонат

Один з ключових гравців футзальної команди "Kyiv Futsal" (колишня "Аврора") пояснив своє рішення прагненням до розвитку та нових викликів.

"Це не через небажання виступати за "Kyiv Futsal", а через те, що я хочу прогресувати, спробувати щось нове. Можливо, саме закордонний чемпіонат стане для мене поштовхом до вищого рівня", - наголосив футзаліст.

Семенченко зазначив, що орієнтується на топ-чемпіонати, зокрема Іспанію та Португалію, проте наразі веде перемовини з клубами, що базуються ближче до України. За словами гравця, остаточне рішення залежатиме від умов, які запропонують потенційні роботодавці.

"Зараз не можу розкривати всі деталі, але певний інтерес є. Це не Іспанія чи Португалія, але країни ближчі до нас", - зазначив він.

На запитання про можливий перехід у великий футбол Семенченко відповів категорично.

"Я вже одного разу залишив футбол заради футзалу, і наразі не планую повертатися. Хочу продовжувати виступати саме у футзалі", - пояснив Семенченко.

Серед тренерів, з якими хотів би попрацювати, гравець назвав іспанського фахівця Хаві Родрігеса, який раніше тренував український "Продексім", а нині очолює футзальну команду "Барселона".

"Чув багато позитивного про нього. Було б цікаво попрацювати під його керівництвом", - додав Ростислав.

У планах Семенченка на найближчі роки - закріпитися в одному з європейських клубів і надалі перейти до команди з вищим рівнем.

Зазначимо, що середня зарплата у "Kyiv Futsal", за словами гравця, становить приблизно 1,5 тисячі доларів.

Успіх на Чемпіонаті світу-2024

Рішення перейти на новий рівень виглядає цілком логічним, зважаючи на те, що Ростислав Семенченко став одним із ключових гравців збірної України на чемпіонаті світу з футзалу 2024 року. І цей турнір став для нього дебютним на великій міжнародній арені.

За підсумками турніру Україна здобула бронзові нагороди, обігравши у матчі за третє місце збірну Франції. У тій грі Семенченко був визнаний найкращим гравцем зустрічі.

Крім того, він отримав престижну індивідуальну нагороду "Бронзовий м’яч", як найкращий молодий гравець чемпіонату світу.