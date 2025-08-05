Звезда футзала бросает Украину ради Европы: что известно

Игрок сборной Украины и лидер футзального клуба "Kyiv Futsal" Ростислав Семенченко поделился планами на будущее и объявил о намерении покинуть Украину ради продолжения карьеры в одном из чемпионатов Европы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube канал Сысоевщина.
Один из ключевых игроков футзальной команды "Kyiv Futsal" (бывшая "Аврора") объяснил свое решение стремлением к развитию и новым вызовам.
"Это не из-за нежелания выступать за "Kyiv Futsal", а потому, что я хочу прогрессировать, попробовать что-то новое. Возможно, именно зарубежный чемпионат станет для меня толчком к высшему уровню", - отметил футзалист.
Семенченко отметил, что ориентируется на топ-чемпионаты, в частности Испанию и Португалию, однако сейчас ведет переговоры с клубами, которые базируются ближе к Украине. По словам игрока, окончательное решение будет зависеть от условий, которые предложат потенциальные работодатели.
"Сейчас не могу раскрывать все детали, но определенный интерес есть. Это не Испания или Португалия, но страны ближе к нам", - отметил он.
На вопрос о возможном переходе в большой футбол Семенченко ответил категорически:
"Я уже однажды оставил футбол ради футзала, и пока не планирую возвращаться. Хочу продолжать выступать именно в футзале".
Среди тренеров, с которыми хотел бы поработать, игрок назвал испанского специалиста Хави Родригеса, который ранее тренировал украинский "Продэксим", а ныне возглавляет футзальную команду "Барселона".
"Слышал много положительного о нем. Было бы интересно поработать под его руководством", - добавил Ростислав.
В планах Семенченко на ближайшие годы - закрепиться в одном из европейских клубов и в дальнейшем перейти в команду с более высоким уровнем.
Отметим, что средняя зарплата в "Kyiv Futsal", по словам игрока, составляет примерно 1,5 тысячи долларов.
Решение перейти на новый уровень выглядит вполне логичным, учитывая то, что Ростислав Семенченко стал одним из ключевых игроков сборной Украины на чемпионате мира по футзалу 2024 года. И этот турнир стал для него дебютным на большой международной арене.
По итогам турнира Украина получила бронзовые награды, обыграв в матче за третье место сборную Франции. В той игре Семенченко был признан лучшим игроком встречи.
Кроме того, он получил престижную индивидуальную награду "Бронзовый мяч", как лучший молодой игрок чемпионата мира.
Сборная Украины успешно прошла квалификацию на Евро-2026. В то же время из-за участия Беларуси, которая выступает под национальной символикой, министр молодежи и спорта Украины сделал заявление о бойкоте соревнований.
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