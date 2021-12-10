Зинченко и Яремчук в ЛЧ, Малиновский и Ярмоленко в ЛЕ: кто из украинцев пробился в евровесну

Ни один украинский клуб не смог пробиться в евровесну по итогам выступлений в групповых раундах Лиги чемпионов - "Динамо" и "Шахтер", и Лиги конференций - "Заря". Несмотря на это весной украинским болельщикам будет за кого поболеть - на стадии плей-офф будут играть четыре представителя сборной Украины, выступающих за зарубежные клубы.

В главном клубном турнире Европы продолжат выступления Александр Зинченко с "Манчестер Сити" и Роман Яремчук с "Бенфикой". Зинченко в этом сезоне имеет мало игровой практике в английской Премьер-лиге, однако в ЛЧ сыграл в большинстве матчей (4). Яремчук же своим голом в ворота "Динамо" позволил португальцам одержать победу, которая и вывела их в плей-офф, сместив на второе место "Барселону".

Могла эта компания пополниться и Русланом Малиновским, но сегодня его "Аталанта" в битве за второе место группы F уступила "Вильяреала" (2:3) и будет играть лишь в Лиге Европы. К слову, сам Малиновский отметился в матче своим дебютным в нынешней ЛЧ голом.

Также в ЛЕ будет выступать и Андрей Ярмоленко со своим "Вест Хэмом". Если в АПЛ Ярмола практически не выходит, то в еврокубках пока основным игроком, сыграв в пяти матчах - четыре в основе и раз выходил на замену. На его счету один гол.

Кроме этого в Лиге конференций продолжат выступления Роман Безус с "Гентом" и Тарас Качараба со "Славией".