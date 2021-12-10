ru ua
Пт, 10 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зинченко и Яремчук в ЛЧ, Малиновский и Ярмоленко в ЛЕ: кто из украинцев пробился в евровесну

Новина українською →
Пятница 10 декабря 2021 07:00
Зинченко и Яремчук в ЛЧ, Малиновский и Ярмоленко в ЛЕ: кто из украинцев пробился в евровесну Фото: Роман Яремчук голом помог "Бенфике" обыграть "Динамо" и пробиться в плей-офф ЛЧ (uefa.com)
Автор: Игорь Литвиненко

Ни один украинский клуб не смог пробиться в евровесну по итогам выступлений в групповых раундах Лиги чемпионов - "Динамо" и "Шахтер", и Лиги конференций - "Заря". Несмотря на это весной украинским болельщикам будет за кого поболеть - на стадии плей-офф будут играть четыре представителя сборной Украины, выступающих за зарубежные клубы.

Подробнее - в материале РБК-Украина.

В главном клубном турнире Европы продолжат выступления Александр Зинченко с "Манчестер Сити" и Роман Яремчук с "Бенфикой". Зинченко в этом сезоне имеет мало игровой практике в английской Премьер-лиге, однако в ЛЧ сыграл в большинстве матчей (4). Яремчук же своим голом в ворота "Динамо" позволил португальцам одержать победу, которая и вывела их в плей-офф, сместив на второе место "Барселону".

Могла эта компания пополниться и Русланом Малиновским, но сегодня его "Аталанта" в битве за второе место группы F уступила "Вильяреала" (2:3) и будет играть лишь в Лиге Европы. К слову, сам Малиновский отметился в матче своим дебютным в нынешней ЛЧ голом.

Также в ЛЕ будет выступать и Андрей Ярмоленко со своим "Вест Хэмом". Если в АПЛ Ярмола практически не выходит, то в еврокубках пока основным игроком, сыграв в пяти матчах - четыре в основе и раз выходил на замену. На его счету один гол.

Кроме этого в Лиге конференций продолжат выступления Роман Безус с "Гентом" и Тарас Качараба со "Славией".

Ранее РБК-Украина писало полный список участников еврокубковой весны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Зинченко Манчестер Сити Ярмоленко Лига Чемпионов Лига Европы
NEWS
Донбасс, НАТО и сдерживание России: итоги переговоров Байдена с Путиным и Зеленским
Донбасс, НАТО и сдерживание России: итоги переговоров Байдена с Путиным и Зеленским
DAILY
"Нафтогаз" идет на биржу. Как и где будут продавать газ украинской добычи
Юрий Дощатовспециальный корреспондент "Нафтогаз" идет на биржу. Как и где будут продавать газ украинской добычи